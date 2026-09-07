Este histórico (y asiduo a Vigo) crucero portugués busca comprador por menos de 800.000 euros

Su nombre ha sido Funchal desde que, en 1961, salió de las instalaciones del astillero danés Helsingør Skibsværft por encargo de la Empresa Insulana de Navegação. Pero se le conoce comúnmente como Paquete Funchal, dado que el término «paquete» —por asimilación del inglés, packet ship— era el nombre tradicional de ciertos buques de línea que transportaban regularmente correo, pasajeros y mercancías entre puertos. Todavía a flote, es uno de los últimos supervivientes de la edad dorada de los navíos de carga y transporte de Portugal, y fue concebido para unir Lisboa con Madeira y Azores. Su paso por Vigo se acredita en las hemerotecas, con una última escala en abril de 2014.

El Funchal presenta 154 metros de eslora por 19 de manga. Su propiedad, de acuerdo con los datos de la Organización Martítima Internacional (IMO, por las siglas en inglés), corresponde a la mercantil Teamson Lda., con domicilio en Madeira. Pero no tiene bandera desde agosto de 2025. Y, probablemente, tampoco tenga más futuro. Según avanzó este lunes el diario luso Jornal de Madeira, el Funchal se vende por insolvencia por menos de 800.000 euros. En el año 2021, justo tras el covid, el crucero salió a subasta a partir de 1,8 millones de euros pero con unas 100 toneladas de amianto a bordo. La armadora entonces era la compañía británica Signature Living, que lo había adquirido en 2018 por 3,9 millones.

Su reconversión en crucero al 100% le llegó en 1972-1973, cuando fue enviado a Ámsterdam para una profunda reforma. Allí se sustituyeron sus turbinas de vapor por motores diésel y se adaptó específicamente al mercado de cruceros. Desde 1973 empezó a operar de forma regular como buque turístico y acabó navegando por itinerarios mucho más amplios, incluso hacia Brasil y Australia.

El empresario luso Mário Ferreira, entre otras cosas artífice de la resurrección de los astilleros de Viana, fue cuestionado por esta oportunidad, pero en sus redes sociales ha descartado postularse para una compra. «Es cierto que el barco ha sido recuperado millones de veces, incluyendo la reciente retirada de todo el amianto que tenía en parte del aislamiento. También ha sido rehabilitado extensamente en las zonas públicas y cabañas durante algunos años», escribió en su perfil de LinkedIn. Pero no tiene interés. «Aquí tenéis la oportunidad, comprad y demostrad cómo se hace».

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Sobre el Funchal y las sociedades propietarias que lo han ido arrastrando en sus crisis, el crucero ha pasado al menos por tres episodios claros de insolvencia o quiebra desde 2012, cuando estaba en manos de Classic International Cruisses, Portuscale Cruises / Pearl Cruises y Signature Living.