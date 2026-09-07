Evacúan en helicóptero a una turista canaria que sufrió una indisposición en las Islas Cíes

Una visitante procedente de Canarias tuvo que ser evacuada en helicóptero medicalizado esta mañana en las Illas Cíes tras sufrir una indisposición súbita acompañada de dolor intenso mientras viajaba en el barco de transporte hacia el archipiélago.

La afectada fue atendida de inmediato al llegar al muelle de Rodas por el servicio sanitario del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia y por un médico de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que realizó una primera valoración y procedió a estabilizarla.

Tras la exploración, los servicios sanitarios recomendaron su evacuación aérea ante la naturaleza del episodio y la necesidad de que recibiese atención médica especializada. La mujer permaneció consciente durante todo el operativo.

En la intervención participaron de manera coordinada el 112 Galicia, el 061, agentes medioambientales y oficiales del Parque Nacional, así como personal de la naviera Mar de Ons, que colaboró en las labores de apoyo y en la gestión del embarque.

El dispositivo de emergencia provocó un pequeño retraso en la operativa del resto de las navieras que cubren el transporte hacia las islas. Sin embargo, la incidencia fue resuelta rápidamente gracias a la coordinación entre el personal marítimo y los servicios de emergencias.

Finalmente, la visitante fue trasladada en helicóptero medicalizado para recibir atención especializada.