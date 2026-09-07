Escasez de mano de obra y costes disparados lastran el ritmo de ejecución de nuevas viviendas en Vigo

Existen pocas dudas en Vigo de que es imprescindible aumentar la oferta de vivienda para conseguir abaratar unos precios disparados, tanto para aquellos que buscan un hogar en propiedad como aquellos que persiguen una salida en forma de alquiler. Pese al estímulo que supuso la entrada en vigor del nuevo Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM), están apareciendo importantes trabas, especialmente dos, para aprovechar el contexto favorable para el sector de la construcción, como apunta el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de Pontevedra (Coatpo) tras hacer público que la tramitación de expedientes de obra ha entrado en una fase de meseta, motivada especialmente por la dificultad de desbloquear promociones de nuevo cuño-

«Las limitaciones actuales por la escasez de trabajadores y el incremento de costes están afectando negativamente al crecimiento del sector en un contexto favorable para la construcción», expone el presidente del Coatpo, Manuel Rañó. En el primer semestre de 2026, se registraron 436 expedientes de dirección de obra, frente a los 454 del mismo período del año anterior, lo que supone un retroceso del 3,96%. Esto ha supuesto que el número de viviendas tramitadas a nivel provincial haya pasado de 846 a 353 en edificios y de 258 a 217 en el caso de las unifamiliares.

La disminución es especialmente atribuible al desplome de los proyectos de obra nueva, al pasar los expedientes gestionados por el Coatpo de 174 a 137, una caída superior al 21%, mientras que los de rehabilitación crecieron de 280 a 299, suponiendo prácticamente siete de cada diez obras en marcha en Vigo y su área de influencia. Estas variaciones han supuesto también un importante desplome en la cuantía global de los presupuestos de ejecución material de los proyectos, puesto que en 2025 este indicador superaba los 219 millones y en el primer semestre de este año se ha quedado por debajo de los 96 millones.

Rañó achaca la evolución del sector a factores coyunturales como la inestabilidad internacional, condicionada por la situación en Oriente Medio y Ucrania, pero también a otros que parecen ya estructurales, como la falta de operarios cualificados. «Necesitamos abordar la falta de mano de obra, hace falta un plan de choque para adaptar la oferta de Formación Profesional a la demanda real del sector y avanzar en la industrialización en la construcción a través de normativas que la favorezcan», apunta el presidente del Coatpo.

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Pese al ligero retroceso del primer semestre, las previsiones a corto y medio plazo del colectivo son optimistas. «El sector atraviesa un buen momento, todos los actores, incluidas las administraciones, parecen estar concienciados de la necesidad de resolver el problema de la vivienda y eso significa poner todos los medios y esfuerzos. Debemos colaborar para generar oferta que sea capaz de atender la creciente demanda con proyectos de todas las tipologías para todos los bolsillos, para relajar los precios y reducir tensiones», concluye Rañó.