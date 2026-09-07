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Desembarco británico en Vigo: arriban 3.200 pasajeros a bordo del clásico crucero 'Ventura'

El buque realiza uno de sus habituales recorridos por la costa galaico portuguesa en el que por espacio de una semana visita la ciudad olívica, Lisboa, Leixões y A Coruña

El 'Ventura', esta mañana en Vigo.

El 'Ventura', esta mañana en Vigo. / Alba Villar

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Francisco Díaz Guerrero

Octava y penúltima escala del año del mega crucero británico Ventura en el puerto de Vigo, a donde arribó en la mañana de este lunes proveniente de su puerto base de Southampton.

El Ventura arribó con alrededor de 3.200 pasajeros británicos a bordo, que viajan atendidos por 1.200 tripulantes.

El familiar buque realiza uno de sus habituales recorridos por la costa galaico portuguesa en el que por espacio de una semana visita Vigo, Lisboa, Leixões y A Coruña.

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Este crucero lleva sumados 117 atraques en el puerto de Vigo desde su escala inaugural en mayo de 2008, lo que lo convierten en uno de los buques de turismo más asiduos en la terminal viguesa. El siguiente en visitarnos será el Silver Spirit, el próximo jueves.

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