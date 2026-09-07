Corte de tráfico y rodeo en el centro de Vigo por obras coincidiendo con el inicio del curso escolar

Llegar a la calle Bolivia desde la Gran Vía de Vigo obligará a dar un rodeo por la Plaza de España desde este martes, 8 de septiembre. Según informa la Concejalía de Tráfico, unas obras de canalización mantendrán cortada la circulación durante aproximadamente dos semanas el tramo situado a la altura de los números 14 y 16 (entre Gran Vía y Caracas).

El cierre comenzará a las 10.00 horas del 8 de septiembre, coincidiendo además con el inicio, al día siguiente, del curso escolar, una jornada en la que aumenta de forma notable el tráfico en la ciudad y, particularmente en esta céntrica zona de Vigo.

Los vehículos que circulen por Gran Vía y quieran acceder a la calle Bolivia deberán continuar hasta la Plaza de España y desviarse después por Fernando Conde y Padre Don Rúa para alcanzar de nuevo la calle.

Durante los trabajos, que ejecutará FCC Aqualia, se permitirá únicamente y cuando sea posible, el acceso a garajes, servicios públicos y operaciones de carga y descarga en el tramo afectado. La previsión municipal es que las obras y el corte de tráfico se mantengan hasta el 23 de septiembre.