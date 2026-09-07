TRÁFICO
Corte de tráfico y rodeo en el centro de Vigo por obras coincidiendo con el inicio del curso escolar
Una obra de Aqualia obliga a cerrar dos semanas el acceso a la calle Bolivia desde Gran Vía desde este martes
Llegar a la calle Bolivia desde la Gran Vía de Vigo obligará a dar un rodeo por la Plaza de España desde este martes, 8 de septiembre. Según informa la Concejalía de Tráfico, unas obras de canalización mantendrán cortada la circulación durante aproximadamente dos semanas el tramo situado a la altura de los números 14 y 16 (entre Gran Vía y Caracas).
El cierre comenzará a las 10.00 horas del 8 de septiembre, coincidiendo además con el inicio, al día siguiente, del curso escolar, una jornada en la que aumenta de forma notable el tráfico en la ciudad y, particularmente en esta céntrica zona de Vigo.
Los vehículos que circulen por Gran Vía y quieran acceder a la calle Bolivia deberán continuar hasta la Plaza de España y desviarse después por Fernando Conde y Padre Don Rúa para alcanzar de nuevo la calle.
Durante los trabajos, que ejecutará FCC Aqualia, se permitirá únicamente y cuando sea posible, el acceso a garajes, servicios públicos y operaciones de carga y descarga en el tramo afectado. La previsión municipal es que las obras y el corte de tráfico se mantengan hasta el 23 de septiembre.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
- «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
- El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo
- Dos detenidos en Vigo en pocas horas: uno cuando intentaba entrar en un bar y otro que huyó con tarjetas robadas
- El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
- El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia
- El precio de ir a un preparador para ser maestro de educación desde Vigo: cerca de 3.000 euros anuales y 8.000 de penalización si se transfieren los apuntes
- Vigo rebobina hasta los noventa