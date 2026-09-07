Conxemar refuerza el control del tráfico en los accesos al Ifevi durante las horas punta

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, presidió la tercera y última reunión de coordinación para cerrar el dispositivo de seguridad y tráfico de la XXVII edición de Conxemar, que se celebrará en el Ifevi entre el martes 6 y el jueves 8 de octubre.

Los organizadores de la feria, las fuerzas y cuerpos de seguridad y las instituciones implicadas centraron buena parte de la reunión en la regulación del tráfico durante las franjas consideradas más conflictivas. En concreto, el dispositivo se reforzará entre las 9.00 y las 11.00 horas y de 17.00 a 19.00 horas, coincidiendo con la entrada y salida de visitantes y expositores.

La coordinación también prestó atención a la jornada de clausura, cuando la llegada de los camiones que participan en el desmontaje de la feria coincidirá con la salida de los últimos visitantes. Otro de los aspectos analizados fue la gestión de la circulación del elevado número de taxis que prestan servicio durante los días de Conxemar.

Como es habitual en cada edición, los principales puntos de control se situarán en la salida de la autopista, la rotonda del aeropuerto y las inmediaciones del aparcamiento del IFEVI, donde se concentra buena parte del tráfico asociado a la feria.

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El objetivo del dispositivo es reducir las retenciones y ordenar los accesos en las horas de mayor afluencia a uno de los eventos profesionales con mayor capacidad de atracción de visitantes de cuantos se celebran en Vigo.