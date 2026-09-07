Sin consenso en Vigo por Peinador: Abel Caballero insiste en que «solo hay un modelo» y Luisa Sánchez lo acusa de «despreciar» fondos de Diputación y Xunta

Nuevo curso político, viejas rencillas y todo igual en la hoja de ruta de las distintas administraciones y los grupos políticos para buscar una salida a la grave crisis que atraviesa el aeropuerto de Peinador, que contará este invierno con apenas cuatro rutas. Este tema volvió a debatirse una vez más en el salón de plenos del Concello, a partir de una moción presentada por el PSOE para reclamar una financiación a partes iguales de Concello, Diputación de Pontevedra y Xunta para la captación de aerolíneas y que salió adelante únicamente con los votos a favor de los socialistas.

«PP y BNG votaron en contra, quieren que los vuelos los pague en su totalidad el Concello y que la Diputación y la Xunta gasten en otros lugares. ¿De verdad van a pedir el voto así? Están de nuevo en contra de esta ciudad cuando saben que solo hay un modelo para tener vuelos, el que se usa en toda España de pagar a las compañías», señaló el alcalde de Vigo, Abel Caballero, en un audio remitido a los medios a la conclusión del pleno, insistiendo en que, mientras defienden esto en Vigo, en Santiago sí están apostando por contratos con las empresas para potenciar Lavacolla. En este sentido, el regidor defendió la necesidad de volver a firmar un convenio como el de 2016 entre Concello de Vigo y Diputación.

Para la presidenta del PP vigués y vicepresidenta del gobierno provincial, Luisa Sánchez, la situación es bien distinta, censurando que el gobierno local de Vigo «haya rechazado los 200.000 euros que pone la Diputación por ruta y los 100.000 de la Xunta», viendo contradictoria esta postura: «El señor Caballero pide y, cuando lo tiene, lo desprecia. Peinador no le interesa, solo busca montar bronca». Sánchez insiste en que la fórmula de la publicidad en destino es la adecuada y que insistirá en sellar un pacto con Xunta, Aena y sector privado.

«Como solo busca montar bronca, lo único que le pido a Caballero es que no boicotee, que se eche a un lado porque nosotros seguiremos y no queremos que nos impida avanzar», señaló Sánchez tras el pleno, yendo más allá que durante el debate, cuando recordó que el alcalde vigués anunció a principios de año que captaría rutas en solitario: «¿A qué espera? No ha habido un avance, solo montó broncas».

En ese intercambio de opiniones, el portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, tildó de «hipocresía» la postura del PP, recordando que en instituciones como la Diputación de Granada, donde gobiernan, han inyectado una cantidad importante de dinero a las aerolíneas.

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Por parte del BNG, Xabier P. Igrexas apeló a una visión más global de los tres aeropuertos gallegos para hacer frente a la competencia de Oporto. «Tras investir 10 millóns en aeroliñas na última década, Vigo ten a menor oferta de rutas da súa historia recente. A visión hiperlocalista debilita os tres aeroportos, crece a chantaxe», indicó el portavoz nacionalista.