Comprar en el centro de Vigo es tres veces más caro que en la periferia: así están los precios del metro cuadrado por barrios

Comprar vivienda es una realidad compleja, inaccesible para muchos, excesivamente sacrificada para otros. En Vigo, la media de edad de las personas que adquieren una propiedad está en 45 años, una de las cifras más altas de la serie histórica. Aunque todo varía en función del barrio. Como si la ciudad fuese en realidad dos distintas.

Según los datos del Portal Estadístico del Notariado, el precio medio por metro cuadrado en la ciudad está en 2.042 euros, solo superado en la provincia por Baiona, Sanxenxo y O Grove. Aquí, la evolución de la última década muestra hasta qué punto encareció la vivienda en Vigo. En 2015, el precio medio de compraventa era de 1.224 euros por metro cuadrado, frente a los 2.047 euros registrados en 2026, lo que supone un incremento de 823 euros, un 67,2% en once años. El avance fue relativamente contenido durante la primera mitad del periodo, con incluso un descenso en 2019, pero a partir de 2020 la tendencia se vuelve claramente ascendente: de 1.497 euros por metro cuadrado ese año se pasó a 1.573 en 2021, 1.672 en 2022, 1.816 en 2023, 1.948 en 2024 y 2.050 en 2025. En apenas seis años, entre 2020 y 2026, el valor medio aumentó en torno a un 37%.

Sin embargo, si se observa el precio por barrios (códigos postales), se puede comprobar que la realidad difiere bastante dependiendo de la ubicación. En un extremo estaría la zona centro más próxima a Areal, donde el metro cuadrado cuesta 2.958 euros y, en el otro, parroquias rurales como Beade que lo tienen a 858.

De más barato a más caro, los precios más competitivos están en la periferia. Además de la mencionada Beade, hay otras parroquias asequibles. Comesaña, Matamá, Lavadores, Candeán y algunas zonas de Valladares son las más baratas a la cola, con precios que no alcanzan los 1.300 euros. Por otra parte, la parte más céntrica y barata es la de Castrelos y Sárdoma.

El metro cuadrado de lujo está en Areal y García Barbón hasta el nudo de Isaac Peral, con un precio que roza los 3.000 euros y supera a los de ciudades como Zaragoza o algunos barrios céntricos de Sevilla. El siguiente código postal con las viviendas más costosas es el correspondiente a Coruxo, en su área más costera. El metro está a 2.606 euros. También Canido es caro, solo cuesta 200 euros menos.

Más en el centro, destaca el 36211, que engloba las calles concéntricas a la Plaza de Independencia. Está a 2.325 euros. De cerca, siendo solo siete euros más barato, le sigue la parte del barrio Casablanca más próxima a O Castro. En cuarto lugar y quinto lugar, también sobrepasando la barrera de los 2.000 euros, están Casco Vello y O Berbés y la avenida de Castelao. En un punto medio se ubican Teis, Navia, Coia y Bouzas.

En el último año, desde julio de 2025 hasta el mismo mes de 2026, se realizaron en la ciudad 2.344 compraventas por un importe medio de 230.846 euros. La superficie media de las viviendas adquiridas alcanzó los 113 metros cuadrados, una dimensión que da una idea del tipo de inmueble que llega al mercado, aunque el precio final de cada operación está condicionado tanto por los metros como, especialmente, por su ubicación. De hecho, la diferencia entre los valores registrados en los distintos códigos postales hace que ese importe medio tenga lecturas muy diferentes según la zona en la que se produzca la compra.

Según el Portal del Notariado, la inmensa mayoría de las operaciones correspondieron además a viviendas de segunda mano: el 96,29%. Los pisos concentraron el 82% de las compras, frente al 17,62% de las casas, una diferencia que muestra el peso de la vivienda colectiva en Vigo frente a las propiedades unifamiliares. Pese a que las casas tienen una mayor presencia en las parroquias periféricas, el grueso de las operaciones se produce en pisos, que son el formato mayoritario entre quienes buscan adquirir una propiedad en la ciudad.

Propietarios a los 45

La edad media de los compradores se sitúa en 45 años, uno de los datos más altos de la serie histórica. El tope se alcanzó en 2023 cuando fue de 47. Por grupos, los que más compran son el sector de entre 41 y 50, que suponen el 29% del total. Le siguen los de la franja de entre 31 y 40, que suponen el 27% y un 18,61% se corresponden con los de entre 51 y 60.

La compra se concentra, por tanto, en las edades intermedias. Casi tres de cada diez operaciones corresponden a personas de entre 41 y 50 años, mientras que los compradores de 31 a 40 representan algo más de una cuarta parte. En cambio, los menores de 31 tienen un peso reducido y son incluso menos numerosos que los mayores de 61 años. Los más jóvenes solo logran superar a los mayores de 70 años.

Los años de renta neta necesaria son 4,76, superando a los de 2024, aunque por debajo de 2023 cuando eran 4,88. La cifra supone que el esfuerzo necesario para adquirir una vivienda ha vuelto a crecer ligeramente en el último año, aunque todavía no alcanza el máximo de la serie reciente.

Italianos, los extranjeros que más compran

Según los datos, los italianos y los portugueses encabezan las compras extranjeras, que en total suponen un 6%. Entre las nacionalidades foráneas, ambos grupos representan un 12,78% de las adquisiciones, con una diferencia relevante entre ellos: casi un 3% de los compradores portugueses no son residentes habituales.

A la cola están los argentinos y los venezolanos. En quinto lugar los ingleses y el resto de compradores extranjeros, un 50%, se reparte entre un amplio abanico de procedencias, todo ello teniendo en cuenta que las adquisiciones internacionales siguen teniendo un peso minoritario frente al comprador nacional.

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Las cifras del Notariado no son directamente comparables con las de portales inmobiliarios como Idealista porque miden realidades distintas. El Portal Estadístico del Notariado recoge el precio de las viviendas que efectivamente se compran y venden y quedan formalizadas ante notario, mientras que Idealista refleja principalmente los precios de oferta de los inmuebles anunciados en su plataforma. Es decir, una cifra muestra cuánto se paga finalmente en las operaciones registradas y la otra cuánto se pide.