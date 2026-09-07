El BNG lamenta la ausencia de una «verdadeira política social» en Vigo

El BNG de Vigo acusa de «sectarismo» a PSOE y PP a la hora de afrontar la atención de la pobreza y las necesidades de las personas sin hogar en la ciudad. Afean los nacionalistas a ambos grupos que rechazasen las medidas propuestas en su moción que incumbían a las administraciones que gobiernan, en lugar de cooperar y destinar más recursos a combatir la exclusión social.

«Vemos como Concello e Xunta, PSOE e PP, foxen da súa responsabilidade e buscan pasala á outra administración como unha pataca quente», reprochó Igrexas durante el pleno municipal. Apunta el nacionalista que «non se pode solucionar un problema que se nega nin se vai resolver sinalando a palla no ollo alleo».

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El BNG planteó la necesidad de aplicar una veintena de medidas para superar el actual modelo de política social para «ter unha verdadeira», algo que pasaría, en su opinión, por activar un comité de emergencia social para coordinar un plan de acción urgente, crear viviendas sociales de emergencia, financiar nuevos recursos residenciales, activar programas contra el chabolismo y la infravivienda o reforzar los servicios sociales comunitarios.