Las bibliotecas flotantes que echaron el ancla en Vigo

Mercantes, quimiqueros, transportes de vehículos, cruceros, buques escuela… Los muelles del puerto de Vigo vieron arribar durante las últimas décadas del pasado siglo a embarcaciones de lo más diverso. Entre las más singulares destacaron los barcos biblioteca, un inusual tipo de navío que funciona como librería flotante y cuya misión consiste en acercar libros, cultura cristiana y ayuda humanitaria mediante distintas actividades dirigidas a personas de todas las edades en los puertos que visitan, especialmente en países en desarrollo.

Y el puerto de Vigo no fue ajeno a estos originales barcos, que llegaron a atracar en sus muelles hasta en cuatro ocasiones entre 1971 y 2001.

Actualmente solo una organización de estas características mantiene actividad en aguas internacionales. Se trata de la organización evangélica Operation Mobilisation (OM), que, en asociación con la alemana GBA —acrónimo de Gute Bücher für Alle («Buenos Libros para Todos»)—, mantiene hoy en servicio dos buques: el Doulos Hope y el Logos Hope, que por el momento no han recalado en Vigo.

OM, cuyo lema es «Llevando conocimiento, ayuda y esperanza», fue fundada por el evangelista George Verwer en 1962. En sus comienzos organizaba desde Estados Unidos envíos por correo de biblias y otros libros evangelizadores, pero en 1970 decidió dar un paso más y llevar personalmente los ejemplares hasta sus destinatarios. Para ello no tuvo mejor idea que comprar un barco y recorrer con él el mundo, dando forma práctica a su misión religiosa.

El primer «Logos», rumbo a Vigo

El barco elegido fue el Umanak, localizado en Dinamarca, donde operaba desde 1949 como buque mixto de pasaje y carga entre puertos daneses y Groenlandia. Tras ser reacondicionado en unos astilleros holandeses, se habilitó a bordo una librería de 1.325 metros cuadrados y alojamiento para 144 voluntarios y tripulantes. Después sería rebautizado como Logos —«palabra», en griego clásico—.

En febrero de 1971, el flamante Logos zarpó de Vlissingen con destino final a la India en su viaje inaugural. Su primera escala fue Londres; continuó después hacia Le Havre y, finalmente, Vigo, donde arribó el 4 de marzo «con 113 personas de 15 nacionalidades, todas ellas de religión protestante», según informaba entonces FARO.

La visita no obtuvo demasiada repercusión, máxime tratándose de un barco con personal evangélico y teniendo en cuenta los tiempos que corrían. El Logos pasó así con más pena que gloria sus tres días de escala en la dársena de A Laxe.

Tras 17 años de servicio, durante los que visitó 257 puertos de 103 países, al barco le esperaba un triste final. En enero de 1988 encalló en un bajo rocoso del canal de Beagle, entre Argentina y Chile. El Logos se perdió, aunque todos sus ocupantes pudieron ser rescatados con vida.

El histórico 'Doulos' durante su escala técnica en octubre de 1979. / Fco. Díaz Guerrero

El «Doulos», una escala fugaz

El 4 de octubre de 1979, el logotipo de GBA volvía a verse en el puerto de Vigo. Esta vez llegaba a bordo del Doulos, que tomaría posteriormente el relevo del malogrado Logos.

Su presencia en el muelle de Trasatlánticos pasó prácticamente desapercibida, ya que el buque realizó únicamente una escala técnica dentro de su ruta entre Centroamérica y Alemania. En Vigo desembarcaron 85 voluntarios y once furgonetas, con las que tenían previsto recorrer España durante dos meses.

Tras aprovisionarse, el Doulos levó anclas aquella misma noche.

El barco permaneció nada menos que 32 años al servicio de la organización, durante los cuales recibió la visita de 22 millones de personas de 108 países. Fue retirado en 2010. Construido en 1914, llegó a figurar en el libro Guinness de los récords como el trasatlántico más antiguo del mundo todavía en activo. Hoy luce reconvertido en hotel en la isla indonesia de Bintan.

Una biblioteca que conquistó a los vigueses

El que sí estuvo en Vigo, y por partida doble, presumiendo de su magnífica biblioteca fue el Logos II. A partir de 1991 se unió al Doulos para reforzar la presencia de OM por el mundo.

También adquirido de segunda mano, el Logos II prolongó su misión hasta 2008, cuando fue vendido para desguace. Su librería itinerante visitó Vigo en diciembre de 1994 y en marzo de 2001.

Durante ambas escalas, de unas tres semanas cada una, el icónico buque fue visitado por miles de vigueses. Además de recorrer su extensa biblioteca, con más de 4.000 títulos en castellano e inglés y obras de todo tipo de temáticas, los visitantes pudieron asistir a festivales de música y danzas folclóricas protagonizados por los cerca de 200 jóvenes voluntarios que componían su multinacional tripulación.

Las actuaciones se celebraron en el pabellón de As Travesas durante su primera visita y en el teatro-cine Salesianos en la segunda.

En la actualidad, las dos naves de OM continúan plenamente operativas: el Doulos Hope, en Asia, y el Logos Hope, en el norte de Europa. Barcos singulares cuya peculiar carga está hecha de libros y fe, llevando conocimiento, ayuda y esperanza —como reza su lema— a un mundo cada vez más deficitario en valores.