Aulas en construcción y una huelga para arrancar el curso en Vigo

Ahora sí, cuenta atrás para el inicio del curso escolar 2026/2027, un año que trae importantes novedades: reducción de horario lectivo a 18 horas en Secundaria, la incorporación de 97 nuevos docentes en los colegios de Vigo, ampliación de la oferta educativa en varios institutos con la Formación Profesional, etc.

Desde la semana pasada, el profesorado y equipo directivo llevan trabajando en la confección de los horarios, programaciones y también ya en la distribución de las clases, decoración en el caso de Infantil y Primaria, así como dotación de material escolar. Otros, en cambio, están pendientes de la «construcción» de sus aulas. Literalmente.

Trabajadores, esta mañana en el aula externa del IES ROU para la FPBásica. / Alba Villar

Es el caso del IES República Oriental de Uruguay (ROU), que este año estrena su primer ciclo de FP Básica, concretamente de Electricidade e electrónica. De las 18 plazas ofertadas, se han cubierto todas, ahora la pregunta es: ¿dónde van a recibir las clases? Porque a falta de escasas 48 horas para el arranque del curso, su montaje todavía no se ha completado.

Falta de espacios

Al no haber espacio en el interior del instituto para acoger en buenas condiciones este ciclo, desde la Consellería de Educación se optó por la colocación de un aula nómada (un contenedor tipo industrial prefabricado) ubicado en el patio del centro, fuera de sus instalaciones principales. Para ello fue necesario colocar una planchada de hormigón sobre el que asentar este bloque, sobre el que en la mañana de este lunes estaban trabajando varios obreros. Todavía no cuenta con el material necesario no solo para las clases teóricas, sino las prácticas, que es la base de cualquier ciclo de FP. «No tenemos muy claro que llegue para el inicio de las clases», explicaban ayer, desconfiados, desde el centro de calle Coutadas, en Teis.

Por contra, en otros colegios como el CEIP Pintor Laxeiro, tienen todo prácticamente preparado para que sus alumnos escojan pupitre. Este lunes su profesorado se afanaba por tener todo el material listo para la vuelta a las clases. Llama la atención que este año serán en Vigo casi 900 alumnos menos los que iniciarán el curso repecto al año anterior en el municipio a consecuencia de la caída de la natalidad, suponiendo una pérdida de estudiantes que afecta a todas las etapas educativas: Primaria 425, 197 en ESO, 134 en Infantil y 116 en Bachillerato.

En el CEIP Pintor Laxeiro, sus profesores preparan las aulas para la vuelta al curso. / Alba Villar

Frente a esta relativa normalidad, se encuentran los colegios concertados, que arrancarán el curso con una huelga parcial para reclamar mejoras laborales. Los sindicatos en total unanimidad, circunstancia que no es para nada habitual, reclaman a la Xunta que desbloquee los acuerdos pendientes para que se abone tanto la paga extraordinaria como los complementos de cargo pendientes. «Resulta especialmente indignante comprobar como aproban reducións da carga lectiva ata as 18 horas en Secundaria e as 23 horas en Infantil e Primaria para o ensino público, mentres miles de docentes do ensino concertado seguimos asumindo, con sorte, 25 horas lectivas semanais. É unha situación que evidencia, unha vez máis, a fenda existente entre quen desempeñamos funcións equivalentes dentro do mesmo sistema educativo», suscriben representantes de la concertada de los sindicatos FSIE, UGT, CCOO Ensino, USO, SNEP y CIG-Ensino.

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Varios colegios ya comunicaron a las familias que se suspenden parte de las actividades previstas para este miércoles 9 de septiembre. En el caso de Vigo, la educación concertada representa prácticamente la mitad de los estudiantes del municipio por lo que su incidencia se notará más que en cualquier otro punto de la provincia.