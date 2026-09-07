La Audiencia también rechaza derivar el caso Déborah a la UCO

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha rechazado, en un auto que ya es firme, derivar el caso de la desaparición y muerte de Déborah a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. La Sección Segunda confirma así la decisión adoptada por el magistrado de Tui que valoró la petición en primera instancia.

La solicitud la impulsó la familia de la joven, que pidió remitir el asunto al grupo especializado de la Benemérita para que abriese una nueva investigación y empezase de cero, teniendo en cuenta que el caso de la muerte de la joven viguesa en 2002 sigue sin culpables y dados los errores cometidos en las pesquisas que realizó la Policía Nacional. La causa está archivada judicialmente desde 2024 por falta de «indicios bastantes» y pruebas contra el que fue el único investigado, el exnovio de Déborah.

La Audiencia desestima el recurso de apelación en un auto con fecha del pasado 26 de junio difundido recientemente en el Cendoj. «Como se pode comprobar tanto no recurso de reforma como no recurso de apelación, o que se solicitaba era, e é, que se acorde que sexa a UCO da Garda Civil a unidade que investigue o presente caso para que, de evidenciárense novas probas, se poida solicitar, se procede, a reapertura das actuacións ou determinar outro tipo de responsabilidades», arranca la sala.

Responsabilidades

«Pois ben, non se pode mudar de corpo policial para que leven a cabo unha especie de inspección ou fiscalización do realizado por outro corpo ou forza de seguridade ou por distintos axentes do mesmo corpo co fin de depurar outro tipo de responsabilidades, sen prexuízo, claro está, do dereito que teñen aqueles para exercitar en tal sentido as accións que consideren oportunas», agrega.

Los magistrados razonan que «xusto se trataría do contrario, isto é, se alguén constituído en parte no presente procedemento, entre eles, os apelantes, obtén, albisca ou considera que é posible practicar novas dilixencias de investigación tendentes á reapertura dunhas dilixencias sobresidas e arquivadas coa aquiescencia de todos eles, pode poñelo en coñecemento do organismo xurisdicional a quo para que, entón si, este poida decidir o que considere verbo daquelas dilixencias de investigación e da unidade que debe practicalas e, tendo en conta o que derive destas, evidentemente, proceder en consecuencia».

La familia de Déborah no ha abandonado la lucha para que se haga justicia y tratar de conocer la verdad. Junto a este petición, en los últimos meses emprendió una campaña en redes sociales, a través de la página Justicia para Déborah, para dar a conocer los errores y lagunas de la investigación policial y judicial.

Otra reclamación

Y la familia también presentó el 14 de mayo pasado una reclamación ante el Ministerio del Interior y la Dirección General de la Policía para que se haga una investigación a fondo de las pesquisas que llevó a cabo la Policía Nacional y concretamente de la actuación de determinados agentes que participaron en las mismas.

Ramón Amoedo, uno de los abogados, explica que hay cuestiones que no han quedado aclaradas, como las relativas al teléfono móvil de Déborah (que fue extraviado y años después, en 2022, encontrado de manera fortuita durante unas obras en dependencias policiales de la UDEV Central en Madrid) o al disco duro del ordenador personal, que según dictaminaron los peritos de la acusación particular fue manipulado tras su entrega a la Policía Nacional. La Guardia Civil, sin descartarlo del todo, no vio sin embargo evidencias relevantes de dicha manipulación.

La reclamación realizada en este vía administrativa aún no ha tenido respuesta casi cuatro meses después.