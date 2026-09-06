La Xunta responde a Vigo por el suministro de agua a Baiona: «Debería deixar de falar da auga como se fose propiedade de Abel Caballero»

La Xunta de Galicia responde a Vigo después de que la ciudad anunciase ayer que el embalse de Eiras abastecerá a Baiona. «O alcalde de Vigo Debería deixar de falar da auga como se fose propiedade de Abel Caballero», reprocha en un comunicado transmitido desde su delegación en la ciudad olívica.

El Ejecutivo gallego reacciona así al Concello vigués, que este sábado preguntaba: «Onde está a administración que ten que resolver o problema, na praia?». Desde la Xunta recalcan que el agua «debe estar sempre ao servizo do interese xeral» y aseguran que resultan «sorprendentes» las declaraciones del regidor «como se fose unha doazón ou un acto de caridade».

En el comunicado, apuntan que el Plan Municipal de Emerxencia e Xestión do Risco de Seca de Vigo ya reconoce que el sistema que abastece a la ciudad está relacionado con otros municipios y «recolle que en caso de necesidade pode achegar auga a Baiona». Según señalan, el plan municipal deja claro que los embalses están interconcectados y que «a auga de Eiras non se bombea ata o embalse de Zamáns, senón que, a través de Macal, se leva á ETAP de Valladares para abastecer Vigo».

Esta tesis remarca que en situación de escasez, se puede reducir o cortar la aportación de Zamáns a Valladares para garantizar que el agua almacenada en Zamáns quede disponible para la toma de Nigrán, que parte directamente del embalse, y desde la red de Nigrán puede enviarse agua a Baiona. Por lo tanto, no se trataría de llevar agua de Eiras la Zamáns para después trasladarla a Baiona, sino de utilizar el agua de Eiras para abastecer a Vigo y liberar así a Zamáns para Nigrán y Baiona.

La Xunta defiende que el área necesita una «planificación supramunicipal» del abastecimiento, como un consorcio o una mancomunidad, «non unha sucesión de acordos puntuais entre alcaldes cada vez que aparece un problema». «Ante unha situación de escaseza de auga, o que se espera dos responsables públicos non é que se apropien politicamente dun recurso público, senón que colaboren para garantir que ningún veciño quede sen auga», aseveran.

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El comunicado termina recalcando que la postura del Gobierno autonómico es «garantir o interese xeral, exercer as súas competencias cando sexa necesario e traballar para que ningún veciño quede sen auga».