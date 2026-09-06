Vigo rebobina hasta los noventa

Como si se tratase de una cinta de casete grabada con las mejores canciones de toda una época. Así retrocedió ayer en el tiempo la explanada del muelle de Trasatlánticos, que en la segunda jornada del Festival Son & Mar rindió homenaje a «los maravillosos años noventa» hasta bien entrada la madrugada de la mano de algunos de sus protagonistas: Tam Tam Go, Cómplices, Rafa Sánchez y Amistades Peligrosas.

El público coreó con ganas las letras de algunas de las canciones más destacadas del pop y el rock español de aquella época, las de los primeros besos en el instituto para unos y las que marcaron la banda sonora de la vida universitaria para otros.

La sesión arrancó sobre las site de la tarde de la mano de DJ Set, que volvería a actuar a lo largo de la noche y que dio paso al grupo extremeño Tam Tam Go.

La fiesta continuó en lo mas alto de la mano del dúo Cómplices, Rafa Sánchez, fundador de La Unión, y Amistades Peligrosas.

El ciclo Son & Mar está organizado por la Xunta a través del programa Concertos do Xacobeo y también por la Diputación de Pontevedra. Aspira a convertirse en uno de los grandes acontecimientos culturales del noroeste peninsular y la programación de esta primera edición continuará hasta el próximo 13 de septiembre.

La siguiente cita será el día 10 con «El Campus», un evento de carácter gratuito pensado para reunir al alumnado de los campus universitarios de Galicia y celebrar el inicio de curso por todo lo alto. Los encargados de hacer vibrar a los jóvenes estudiantes serán LG1DO (uno de los artistas emergentes de la música urbana gallega) y los DJs Barce, Sote y Javi Pájaro.

Noticias relacionadas

El día 12 llegará «La Movida Viguesa», que reunirá a figuras emblemáticas de la escena musical de la ciudad como Golpes Bajos, Semen Up, Miguel Costas (Siniestro Total), Killer Barbies y Stoned at Pompei. n