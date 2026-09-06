La Universidad celebrará en O Berbés el primer Festival das linguas e as culturas

Un gran Festival das linguas e as culturas en O Berbés abierto a toda la ciudadanía cerrará como novedad la tercera edición de la Semana das Linguas, as Literaturas e a Tradución, que se desarrollará entre los días 21 y 26 de septiembre. Se celebrará ese sábado desde las 11 hasta las 20 horas e incluirá talleres, actuaciones, bailes, sorteos para los asistentes y literatura.

La Semana das Linguas, organizada por profesores de la Facultad de Filología y Traducción y el Instituto de Investigación iLingua en colaboración con el Consello Social de la UVigo, la Diputación de Pontevedra y el Concello, busca complementar la formación que reciben sus estudiantes y acercar a la sociedad la actividad que desarrolla el centro en todos estos ámbitos.

Para intensificar esa conexión con los vigueses, en la edición del año pasado organizaron diferentes rutas literarias por la ciudad con la participación de varios autores, además de cursos de idiomas que volverán a repetirse, así como la tercera jornada de formación para profesores de idiomas en colaboración con la EOI de Vigo.

Participantes en una de las rutas literarias organizadas el año pasado. / Cedida

El programa arranca el lunes 21 con el inicio de los cursos de introducción al euskera, en colaboración con el Instituto Etxepare, y de lituano en la sede viguesa de la Diputación. El día 23, la sala Rosalía de Castro del mismo edificio acogerá la tertulia feminista «Letras en feminino» en la que participarán las escritoras e investigadoras Ánxela Lema, Elisabeth Sánchez, Leyre Martín y Ane Irizar.

Y el 24 la Casa Galega da Cultura acogerá la mesa redonda «Da idea ao libro: as mans invisibles» a cargo de varios autores y responsables de editoriales. Ese mismo día, los estudiantes de la facultad volverán a mostrar un año más sus investigaciones a los vigueses mediante pósteres instalados en Príncipe y Anna Doquin, doctora en Lingüística por la Universidad de la Sorbona, ofrecerá una conferencia en el Museo Marco.

La jornada de formación para profesorado tendrá lugar el viernes 25 y, al día siguiente, O Berbés se convertirá en una fiesta en torno a la convivencia de las culturas de todo el mundo y el papel de las humanidades.

Cartel del Festival das linguas e as culturas / Cedida

Además de charlas y recitales, habrá actuaciones de alumnos de la ESAD y Bellas Artes, el Coro Sénior de la UVigo, mariachis, el Orfeón Mariñeiro y del Taller de Djembé Bilal Traoré, además del espectáculo teatral «Um copo com Mário Viegas», juegos tradicionales gallegos, chineses, malasios y mexicanos y un speed dating de lenguas.

Los asistentes están invitados a llevar su propia comida para participar en un xantar popular en el que también habrá degustaciones y podrán participar en talleres de taichi, catrinas, encuadernación, telas de África, diseño de manga, danzas del mundo e incluso un concurso de baile K-pop.

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Y, para llevarse aún mejor sabor de boca, habrá sorteos de Rei Zentolo, Librouro y editorial A pie de página, Aí Falaches, Alfar Artesanía, Comics Vigo, Óptica Diagonal y Bives Tours.