Festas do Alivio
Tomiño homenajea a Ana, matrona del centro de salud
El Concello reconocerá sus 40 años de trayectoria durante el acto cívico del Alivio
Cuarenta años dan para ver nacer muchas vidas, pero también para ayudar a cambiar la manera de acompañar y cuidar a las mujeres que traen esas vidas al mundo. Por eso, el Concello de Tomiño homenajeará este año en el acto cívico de las Festas do Alivio a Ana Isabel Forneiro González, matrona del centro de salud de Tomiño desde 1986, que acompañó durante cuatro décadas a varias generaciones de mujeres y familias del municipio.
El reconocimiento se celebrará el próximo sábado, 12 de septiembre, a las 21 horas, en la Plaza do Seixo, en un acto con el que Tomiño quiere agradecer una carrera profesional dedicada no solo a la salud de las mujeres, sino también a su autonomía, al bienestar y a su derecho a decidir.
«Ana forma parte de la memoria afectiva de Tomiño. Acompañó a mujeres embarazadas que años después volvieron a su consulta con sus propias hijas; vio crecer a familias enteras y estuvo presente en momentos muy importantes de sus vidas. Pero, sobre todo, lo hizo siempre desde la escucha, el respeto y la voluntad de que cada mujer pudiese tomar sus propias decisiones», destaca la alcaldesa, Sandra González.
Nacida en Vigo en 1962, Ana Isabel Forneiro estudió Enfermería en Santiago y llegó a la especialidad de Obstétrico-Ginecológica casi por casualidad. Ella misma reconoce que ser matrona no estaba en sus planes, pero que aquella elección acabó marcando su vida.
Llegó a Tomiño en 1986 buscando un destino próximo a su ciudad natal y encontró un lugar en el que acabaría desarrollando toda su carrera profesional y buena parte de su vida personal. Ana llegó con una mirada abierta y la convicción de que había otra forma de ejercer la profesión. Así, junto con una generación pionera de matronas del sur de Pontevedra, compartió conocimientos, promovió formación y buscó nuevos recursos para transformar una atención que quería llevar mucho más allá de la preparación para el parto.
Casi cuarenta años después, Ana mira hacia atrás con agradecimiento y reconoce que Tomiño también la transformó a ella. «Me encontré con mucha bondad, mucha ternura, mucho amor y mucho cariño. Y me voy empapada con todo eso», reconoce la homenajeada.
«Ana ayudó a abrir espacios de libertad en un momento en el que muchas cuestiones relacionadas con la salud y con la sexualidad de las mujeres permanecían silenciadas. Lo hizo sin grandes discursos, desde el día a día, dando información, confianza y alternativas para que cada persona pudiese elegir su propio camino», resalta la alcaldesa.
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