Tokio, la perra «perfecta al 99%» de Mos que ha conquistado el trono de Europa

Más de 6.000 kilómetros por carretera, dos días largos de viaje en cada sentido y hasta una travesía en ferri separaban Mos de Estocolmo. Todo para que Tokio, una American Staffordshire Terrier de solo 20 meses criada por Nacho Carballido, se proclamase campeona de Europa en el Euro Dog Show 2026, celebrado en Suecia con más de 16.000 perros en liza.

La victoria llegó el pasado viernes. Tokio —oficialmente, EW CH. Fantasy Staff Karballido-Tokio— fue la mejor entre las 47 ejemplares de American Staffordshire inscritas en la competición, y eso que buena parte de sus rivales tenían mucha más experiencia en estos certámenes.

«En las exposiciones de morfología canina hay un estándar que define cómo sería el ejemplar ideal de cada raza. Tokio es el resultado de muchos años de cría y se acerca en un 99% a lo que marca ese estándar. Es casi perfecta», presume Carballido.

No es la primera vez que Tokio le regala una alegría. Con menos de 15 meses, esta peluda se proclamó campeona del mundo joven en Bolonia. «Todavía tiene mucha carrera por delante. Seguramente el año que viene sea la estrella de nuestro equipo», asegura Nacho, que actualmente convive con doce perros, varios de ellos destinados a la competición.

El desplazamiento hasta Suecia se preparó casi como el viaje de un deportista de élite. Desde Mos recorrieron unos 3.000 kilómetros de ida y otros tantos de vuelta, programando paradas para que Tokio pudiera hacer algo más que estirar las patas. «Queríamos que no perdiese su forma física ni su condición durante el viaje», explica.

No es el primer gran éxito internacional del criadero. En 2023, Bella, otra de sus American Staffordshire, se proclamó campeona del mundo en Ginebra, confirmando una trayectoria que Carballido inició en 1998 y que desde entonces acumula numerosos campeonatos nacionales, europeos y mundiales.

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Ahora, a sus 46 años, este técnico deportivo del Concello de Mos dedica buena parte de su tiempo libre —y su dinero— a sus perros, que viven en una finca de casi 6.000 metros cuadrados junto a su familia. «El premio económicamente no significa nada. Este viaje ha sido un dineral y no me he ido de vacaciones para poder ir al campeonato de Europa. Es mi ilusión y mi pasión», resume.