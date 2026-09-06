Sangría imparable en los colegios: Vigo arranca el curso con casi 900 alumnos menos

Empezó tímidamente en Educación Infantil un lustro atrás pero ahora la baja natalidad se resiente ya en todas las etapas educativas. Cierre de unidades, colegios unitarios y también un centro de titularidad privada... la sangría de alumnado empieza a no tener parangón en el municipio vigués, donde el próximo miércoles 9 de septiembre arrancarán las clases casi 900 alumnos menos que el año pasado.

Así, serán un total de 34.710 los escolares de centros públicos, privados y concertados que estudiarán en el concello vigués, cifra que se ha reducido paulatinamente con el paso de los cursos. Echando la vista atrás, en el 2024/2025, el número de escolares era de 36.375, 1.665 menos.

La caída más acusada se la llevan en Educación Primaria, con 425 alumnos menos. Con el paso de los cursos, el «vaciado» de aulas en Infantil se acabó ampliando a las etapas educativas posteriores, hasta el punto de que en la ESO empieza también aunque tímidamente a notarse el descenso de estudiantes con un total de 197 alumnos menos.

Atendiendo ahora a las etapas no obligatorias, como Infantil o Bachillerato, en cuanto a los que se incorporan por primera vez al sistema educativo (donde ya no resulta tan sorprendente como en otros cursos), se han matriculado 134 niños y niñas menos. Y en cuanto al Bachillerato, son también 116 estudiantes menos, en esta ocasión por el tirón de la Formación Profesional que no ha hecho, sino crecer en los últimos ejercicios.

Solo las aulas de Educación Especial pudieron «controlar» esta sangría aunque de forma casi anecdótica porque cuentan con tan solo dos alumnos más que el año pasado: 209 frente los 207 en el curso 2025/2026.

Matriculación

Premonitorio de esta realidad fue ya el mes de marzo, cuando se abre el periodo de matrículas. Aquí la etapa clave es 4º de Infantil, el primer curso del sistema educativo. Al final, las posteriores etapas educativas van arrastrando la pérdida de alumnos que se contabiliza primero en Infantil. Del total de los 85 colegios públicos y concertados de la ciudad, solo en media docena fue necesario baremar, es decir, desempatar al haber recibido dicho centro más solicitudes que plazas disponibles. Los CEIP García Barbón, CEIP Paraixal o los CPR Martín Códax, CPR Mariano o CPR Rosalía de Castro son alguno de ellos.

Alumnado extranjero

Sin duda, una de las redes más importantes que soportan están caída de alumnado y de la natalidad es el alumnado extranjero. En la delegación territorial de Educación en Vigo, se presentan a lo largo del curso cerca de 500 solicitudes de familias inmigrantes que buscan matricular a sus hijos en colegios de la ciudad.

La mayoría de los estudiantes que se incorporaron el año pasado con las clases en marcha procedían de países latinoamericanos, pero también los hay con lenguas distintas a las de la comunidad, como los que llegan de Marruecos. Los alumnos foráneos suponen ya el 5% del total de los matriculados en Vigo y otros puntos de la provincia. Con todo, la baja natalidad les garantiza plaza en prácticamente cualquier centro escolar al igual que para muchas familias de Vigo, donde criterios como la proximidad han dejado de tener prioridad.

¿Cómo afectará esta caída de alumnado? El descenso de matrículas, desde un punto de vista operativo, puede entenderse como una oportunidad para rebajar o cumplir realmente con los ratios de 20 o 25 alumnos estipulados por la normativa autonómica, evitando el cierre de aulas con los desdobles.

En cuanto al profesorado, del millar de docentes que este curso 2026/2027 se incorporan nuevos a las aulas gallegas como funcionarios en prácticas tras aprobar las oposiciones de Educación este pasado verano, un total de 96 lo harán en Vigo.