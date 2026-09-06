El regalo del rugby vigués para apoyar a España en el Mundial de Australia navega en velero

El rugby vigués ha puesto rumbo a Australia. No lo ha hecho sobre el césped, sino a bordo de un velero y convertido en una camiseta amarilla y negra. Melgachos Vellos Rugbiers, el equipo de veteranos de Vigo, aprovechó la escala en la ciudad del navegante sudafricano Colin Burns para sumarse a la peculiar aventura que le llevará hasta el Mundial de Rugby de 2027.

Burns navega desde Reino Unido hacia Australia con un proyecto que une dos de sus grandes pasiones: la vela y el rugby. Durante el recorrido visita ciudades y clubes vinculados a este deporte y recoge camisetas, firmas y mensajes destinados a las selecciones que participarán en la próxima Copa del Mundo.

El navegante Colin Burns, de Sudáfrica, que se dirige a Australia para la Copa del Mundo de rugby, en octubre de 2027. / Carlos Pardellas

Su paso por Galicia comenzó en A Coruña, donde fue recibido por integrantes del CRAT, y continuó en Vigo. El encuentro con los Melgachos surgió alrededor de una cerveza y de otro de los grandes clásicos del rugby internacional. Burns acudió el sábado a SCRUM Rugby & Drinks, en la calle Hernán Cortés, para seguir el partido entre Sudáfrica y los All Blacks y allí conoció a varios miembros del conjunto de veteranos.

La historia tuvo continuación al día siguiente. Los Melgachos visitaron al navegante y le entregaron una de sus características camisetas amarillas y negras, firmada y dedicada, para que viaje con él durante las miles de millas que todavía tiene por delante.

Iñaki Franco le entrega la camiseta de los Melgachos Vellos Rugbiers a Colin Burns. / Cedida

El propósito es que la equipación llegue finalmente hasta Australia y pueda ser entregada a la selección española durante el Mundial de 2027 como muestra del apoyo del rugby vigués a Los Leones. «Melgachos Tour Australia , 23rd August 2026! All the best Colin!!» y «¡Vamos Leones!» son algunos de los mensajes que quedaron escritos sobre la prenda.

La visita sirvió también como una de las primeras historias de SCRUM Rugby & Drinks, un nuevo establecimiento que busca convertirse en punto de encuentro de jugadores, veteranos y aficionados de Vigo. A partir de septiembre prevé organizar retransmisiones de grandes encuentros, recepciones de equipos, fiestas temáticas y terceros tiempos.

Uno de los mensajes que se plasmaron en la camiseta de apoyo del rugby vigués a la selección española. / Cedida

De momento, su particular marcador ya conecta Sudáfrica, Reino Unido, Vigo y Australia. Y una camiseta de los Melgachos tiene por delante un viaje de miles de millas antes de intentar encontrarse con Los Leones.

Los «RoSoto», una familia que siempre vuelve a Vigo

La distancia no impide que la familia Rodríguez Soto mantenga intacta una tradición que nació en 2008. Los «RoSoto», como se hacen llamar, están repartidos actualmente entre Vigo, Madrid, Santiago y Domaio, pero cada verano buscan un hueco para reencontrarse en su ciudad de origen y compartir mesa.

El pasado 18 de agosto volvieron a cumplir con la cita. Se reunieron 22 miembros de la familia, aunque otros dos no pudieron acudir por motivos laborales. Los RoSoto están formados por los tres hermanos Soto y sus descendientes, con raíces familiares en Moledo, en la parroquia viguesa de Sárdoma.

La familia 'RoSoto' volvió a reunirse este verano. / Cedida

La tradición fue iniciada por los abuelos, Ramón y Carmen, ya fallecidos, y se ha mantenido durante más de 16 años, con encuentros tanto en verano como en Navidad. Esta vez eligieron el restaurante Pino Manso, en Peinador, donde disfrutaron de la comida a la sombra de una parra. Y, para cerrar una jornada plenamente viguesa, al caer la tarde se desplazaron hasta Samil para dar un paseo juntos.

Una fotografía de familia para guardar hasta la próxima reunión y una tradición que demuestra que, por muy lejos que lleven los caminos, siempre hay una fecha para volver a casa.

Faro despide a su cantera de verano entre risas, anécdotas y buenos deseos

El verano llega a su fin y, con él, también toca despedir a quienes durante los últimos meses se han convertido en parte de la redacción de FARO DE VIGO. Compañeros del periódico se reunieron en torno a una mesa para agradecer el trabajo y desear mucha suerte a Carolina Pérez, Carolina Cachafeiro, Lucas Aguiar y Jon Zabala, que completaron sus prácticas estivales en la sede central de Chapela.

Brindis durante la cena. / Cedida

A ellos se suma Ulises Ollero, que había terminado su etapa en el periódico unas semanas antes. Los cinco han dejado durante estos meses su particular huella -y, sobre todo, sus firmas- en las páginas del decano de la prensa nacional, participando del día a día de una redacción que este verano también fue un poco la suya.

La despedida tuvo lugar en el restaurante Porto Santo, en la calle Cuba, en una cena en la que no faltaron las risas, las anécdotas acumuladas durante las prácticas, algún que otro chisme y los inevitables discursos de despedida.

Foto de familia en Churruca. / Cedida

Y como toda buena celebración merece una segunda parte, después de la cena el grupo puso rumbo a Churruca, uno de los epicentros de la noche viguesa, para continuar la fiesta. Algunos demostraron además una notable resistencia y prolongaron la celebración hasta bien entrada la madrugada.

¡Deseamos toda la suerte del mundo a esta excepcional cantera de compañeros estivales que, a buen seguro, brillarán allí donde les lleve su pluma!.

Lelo cumple 75 'asaltos' sin bajarse del ring

Eliseo Acea, «Lelo» para todos, celebró sus 75 años rodeado de amigos en La Vieja Escuela Gym, donde continúa compartiendo una sabiduría pugilística acumulada durante más de medio siglo. El veterano entrenador sigue al pie del ring con la misma pasión de siempre, enseñando tanto a niños como a aficionados que ya peinan canas.

Lelo celebró sus 76 junto a sus puplilos en el gimnasio. / Cedida

Los años pasan, pero parece que a Lelo le cuesta darse por aludido. Con sus guantes continúa sorteando cumpleaños como si todavía tuviera 15 años. Una forma de entender la vida que ha llevado por numerosos gimnasios vigueses y que hoy mantiene intacta en La Vieja Escuela.

Lelo protagonizó la portada de FARO en junio de este año. / FDV

Este verano, Lelo recibió ya un regalo difícil de superar: ser protagonista de una portada de FARO DE VIGO. Ahora, recién cumplidos los 75, quienes comparten con él entrenamientos y conversaciones han querido volver a felicitarlo. Porque después de más de medio siglo enseñando boxeo en Vigo, Lelo continúa haciendo lo que mejor sabe: mantenerse en pie y disfrutar de cada asalto.