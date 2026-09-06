El Puerto de Vigo pone ojos y oídos bajo el agua

Cámaras, micrófonos submarinos, sensores e inteligencia artificial permitirán seguir en tiempo real lo que ocurre bajo las aguas de Vigo. El Puerto da una nueva vuelta de tuerca a Peiraos do Solpor, un programa nacido para recuperar biodiversidad y acercar la ría a la ciudad que ahora convertirá Bouzas en un laboratorio marino conectado y abierto también a los ciudadanos.

Peiraos do Solpor ya permitía asomarse físicamente a las aguas de la ría a través de Atlántida, el nuevo observatorio submarino de Bouzas. El siguiente paso será hacerlo desde cualquier teléfono móvil u ordenador. La Autoridad Portuaria confirmó a FARO que está preparando el despliegue de lo que define como un «Gran Hermano submarino», una red de cámaras y sistemas de monitorización que permitirá contemplar en directo la vida de los fondos portuarios y, al mismo tiempo, generar información científica sobre su evolución.

La nueva etapa llega después del éxito inicial de Atlántida, que, según los datos de Praza da Estrela, ya ha recibido más de 18.000 visitantes desde su apertura. La institución que preside Carlos Botana acaba de lograr además la aprobación de dos nuevos proyectos europeos vinculados al programa Horizon 2020 con los que pretende convertir las instalaciones de Bouzas en un auténtico laboratorio vivo de investigación marina.

Una familia disfruta del visor submarino Atlántida, integrado en Peiraos do Solpor. / Pablo Gamarra

El corazón tecnológico será un Gemelo Digital Ambiental de la ría. El sistema recibirá información en tiempo real procedente de cámaras submarinas, hidrófonos —micrófonos instalados bajo el agua— y sensores multiparamétricos capaces de controlar la calidad del medio.

La inteligencia artificial hará el resto. Los algoritmos deberán ser capaces de reconocer automáticamente las especies que aparezcan ante las cámaras, interpretar la acústica submarina y medir parámetros como la captación de CO₂ o la evolución de la colonización biológica de las estructuras instaladas en el entorno portuario.

El objetivo es que esa información no quede encerrada en los laboratorios. Parte de las imágenes y datos podrá ser consultada por cualquier ciudadano en tiempo real y servirá también para investigadores, convirtiendo el entorno de Bouzas en una especie de observatorio permanente de la salud submarina de Vigo.

De los arrecifes artificiales al gemelo digital

El nuevo «Gran Hermano» es, en realidad, el último eslabón de un proyecto que ha ido creciendo por fases desde hace años. Peiraos do Solpor nació dentro de la estrategia Blue Growth del Puerto y se articuló originalmente alrededor de tres proyectos consecutivos: PuertAlMar, Living Ports y el propio Peiraos do Solpor. Los dos primeros sirvieron como banco de pruebas para las soluciones que después se desplegarían a mayor escala en Bouzas.

PuertAlMar se centró en diseñar estructuras capaces de favorecer la recolonización de espacios portuarios afectados por la actividad industrial. Después, Living Ports avanzó en la creación de superficies adaptadas para que la fauna y la flora marina pudieran asentarse sobre muros, escolleras y otras infraestructuras construidas. El programa incorporó arrecifes artificiales, nuevos materiales y sistemas de seguimiento mediante cámaras submarinas.

Un pez ballesta. / Pablo Gamarra

La tercera fase llevó esas experiencias al entorno de Bouzas con Peiraos do Solpor, concebido como la primera ecorreserva del Puerto de Vigo y, al mismo tiempo, como un nuevo espacio de conexión entre puerto y ciudad.

Allí se han desplegado arrecifes artificiales de hormigón biocompatible, piezas concebidas para recrear hábitats naturales, estructuras intermareales y elementos suspendidos de las pasarelas. Algunas reproducen incluso morfologías del maerl, uno de los hábitats característicos de la ría, con el propósito de facilitar la colonización por organismos marinos.

El proyecto contempló también actuaciones para favorecer bosques de laminarias y praderas de zostera, tanto por su capacidad para generar refugio y alimento para otras especies como por su papel en la captura de carbono.

Especies identificadas a través de cámaras e IA. / APV

A esa vertiente ambiental se añadió la divulgativa. El elemento más visible es Atlántida, el observatorio sumergido conectado al paseo de Bouzas mediante pasarelas y miradores, desde el que el público puede contemplar directamente la flora y fauna que coloniza el entorno. El conjunto busca que un espacio portuario eminentemente industrial funcione también como lugar de educación ambiental y disfrute ciudadano.

Un puerto piloto para Europa

La nueva fase amplía ahora la escala. Vigo actuará como puerto piloto europeo en biodiversidad, monitorización ambiental y soluciones basadas en la naturaleza, acompañado por socios científicos como la Universidade de Vigo, la Universidad Técnica de Dinamarca, la Politécnica de Valencia y el centro tecnológico LEITAT de Barcelona.

El laboratorio no se limitará a mirar peces. El Puerto quiere utilizarlo también para comprobar en condiciones reales la eficacia de sus políticas de descarbonización. Entre ellas figura la electrificación de los muelles y los sistemas OPS, que permiten a los barcos conectarse a la red eléctrica durante su estancia en puerto y apagar sus motores auxiliares.

También se utilizará para validar el Plan de Adaptación al Cambio Climático del Puerto y estudiar la capacidad de las soluciones naturales para recuperar ecosistemas y absorber carbono, con AIMEN y CEMOSA entre los socios industriales de esta fase.

La aspiración final va más allá de Vigo. Lo que funcione en Bouzas deberá servir como modelo para otros enclaves europeos. Así, un programa que comenzó experimentando con arrecifes, praderas marinas y nuevos materiales, que después abrió una ventana física al mar con Atlántida, entra ahora en una tercera dimensión: vigilar permanentemente la ría, convertir sus cambios en datos y hacerlos visibles en tiempo real.