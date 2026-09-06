Política local
El PP quiere la bandera de Ceuta en la fachada del Concello de Vigo: «Deberíamos sumarnos»
Luisa Sánchez formulará un ruego en el pleno de este lunes para que el gobierno adopte esta medida simbólica
La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, propondrá al gobierno municipal que coloque la bandera de Ceuta en la fachada de la casa consistorial como muestra de solidaridad hacia ese territorio, inmerso en una grave situación. «Ondea ya en los ayuntamientos de otras localidades de nuestro país y Vigo debería sumarse a esa iniciativa», expone la líder de los populares olívicos.
Considera fundamental que el Concello vigués se muestre como solidario ante «una crisis sin precedentes, como comprobamos con orgullo esta semana con la respuesta de más de 5.000 vigueses al llamamiento de la FEMP para concentrarse en una abarrotada Praza do Rei».
Añade Luisa Sánchez que «existe un clamor popular» para adoptar este gesto de izar la bandera y confía en que su propuesta prospere y no siga los pasos de la declaración institucional registrada por el PP para apoyar a Ceuta y que no fue tenida en cuenta por el PSOE.
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