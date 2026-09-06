Mil euros al día para navegar con mayordomo: el exclusivo «Silver Spirit» hace escala en Vigo

Escala de nivel la que acercó este domingo a Vigo al Silver Spirit, un exclusivo buque de cruceros del sector de ultralujo, en el que sus alrededor de 500 huéspedes de mayoría estadounidense disfrutan de un trayecto de doce noches entre Southampton y Lisboa en el que pasa por Guernsey, Saint Malo, Burdeos, Bilbao, Santander, Vigo y Leixões.

Durante la estancia del buque en Vigo, buena parte del pasaje realizó excursiones a Baiona, Santiago y Cambados. En este último destino los excursionistas asistieron a una cata de vino Albariño en una bodega familiar.

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El precio por viajar en el Silver Spirit, cerca de mil euros por día de crucero, está a la altura de lo que el pasajero se encuentra a bordo: uno de los mayores ratios de espacio por pasajero del sector, amplias suites exteriores con balcón, servicio de mayordomo y de asistente personal, propinas incluidas, etc. El próximo jueves volverá a Vigo haciendo el recorrido inverso, tras renovar el pasaje en Lisboa.