El germen de un icono futbolístico y urbanístico de Vigo

Hace cien años que Jenaro de la Fuente presentaba su proyecto para el renacimiento de «la Catedral», como se conocía al campo de Coia por aquel entonces, en otro templo futbolístico cuya grandeza fuese acorde a la relevancia alcanzada por el Celta en el panorama nacional. El periodista Hándicap, uno de sus grandes defensores, soñaba en sus artículos con «una realidad futura» en la que el nuevo Estadio de Balaídos, además de «grandes meetings atléticos», acogería certámenes de bandas, de orfeones, de coros regionales «y no sé cuantos festivales más».

No sería inaugurado hasta 1928, incompleto y con un diseño mucho menos ambicioso por las dificultades de financiación. Aún así, y con sucesivas transformaciones a lo largo del tiempo para ajustarse a las necesidades de cada época, Balaídos ha sido escenario de las grandes gestas celtistas y de los conciertos de primeras estrellas internacionales como Madonna y los Rolling Stones o, más recientemente, Muse y Guns N' Roses. Tras acoger el Mundial de 1982, otro de sus hitos, y a punto de culminar su última renovación para convertirse en un icono del siglo XXI, aspira de nuevo a ser una de las sedes del de 2030.

Santiago Rodríguez Caramés es doctor en Historia del Arte. / Cedida

«Os estadios son como o barco de Teseo. Vanse mudando pezas e chega un momento no que xa non é o mesmo barco. O proxecto de Jenaro de la Fuente estaba chamado a situar a Vigo no top. Tería sido un dos estadios de referencia estatal nese momento, sen dúbida, xunto Montjuic ou o Metropolitano de Madrid. Foi inaugurado sen a parte máis monumental, pero, aínda que non marcou ningunha vangarda, porque os seus procesos foron máis lentos, si foi crecendo conforme crecía o Celta, a cidade e o fútbol no Estado. Vai acompasado», defiende Santiago Rodríguez Caramés (Vigo, 1994), doctor en Historia del Arte por la USC y profesor ayudante en la UDC.

Con varias publicaciones dedicadas íntegra o parcialmente a la arquitectura viguesa contemporánea, está elaborando un estudio sobre la historia de Balaídos de cara a la celebración del centenario de su inauguración en 2028. Y ya ha publicado un trabajo en Glaucopis, el boletín del Instituto de Estudios Vigueses, sobre los inicios de Balaídos en los años veinte.

Maqueta del proyecto de Jenaro de la Fuente y aspecto del estadio una vez construido. / FDV

«A súa orixe está marcada por Manuel de Castro, Hándicap, que xa desde os anos dez reivindicaba a necesidade dun novo estadio, sobre todo, trala fusión do Fortuna e o Vigo Spórting que deu lugar ao Celta. E tamén por xente como Joaquín Fontán, Ricardo Mella Serrano e outros personaxes vinculados á Compañía de Tranvías, que quería expandir a liña d ata A Ramallosa pasando pola Florida», explica.

Nace así la sociedad Stadium de Balaídos S.A. para financiar el proyecto y comprar unos terrenos próximos al río Lagares que eran muy conocidos tras el vuelo realizado por el aviador francés Jules Vedrines en 1910.

Mella Serrano presenta un anteproyecto en 1926 del que solo se conocen algunos planos gracias a las fotografías de Pacheco. Y en el 26, Faro de Vigo se hacía eco del diseño de Jenaro de la Fuente, en aquel momento, el arquitecto municipal de la ciudad.

Obras de acondicionamiento del terreno para la construcción del estadio. / FDV

Creó un estadio «grandioso» para 22.000 personas, enmarcado en el eclecticismo academicista de esos años, y con dos entradas monumentales flanqueadas por columnas dobles y coronadas por cuádrigas. «O proxecto era belísimo, cunha estructura monumental da cal se fixo moi pouco», apunta.

La prensa diaria iba desvelando los detalles y elucubrando sobre la posibilidad de inaugurarlo ese mismo año con un partido de la Selección española que generó polémica entre Vigo y A Coruña. «Dende os anos vinte houbo piques. Tamén sentou moi mal a fichaxe por parte do Deportivo de varios xogadores do Celta, incluido o porteiro Isidro», revela Rodríguez Caramés sobre la tradicional rivalidad.

Sin embargo, la dificultad para captar fondos hizo imposible ese encuentro y también otros barajados posteriormente. Incluso un derbi gallego que tuvo que celebrase en Coia poco antes del estreno de de Balaídos y que agravaría la enemistad entre el norte y el sur tras un demoledor 13-0.

Inauguración del estadio el 30 de diciembre de 1928. / FDV

El propio Hándicap lamentaba en las páginas de Faro que la campaña de recaudación estaba «más animada» en el Val Miñor, donde ya alcanzaba las 400.000 pesetas, que en Vigo. Finalmente, el flamane estadio se estrenó a caballo entre los años 1928 y 1929 con un doble encuentro contra la Real Unión de Irún. Y, aunque nunca se ejecutó completamente, en 1930 se añadía la cubierta de la tribuna, que no aparecía en la maqueta original.

La prensa gallega se deshizo en elogios hacia un recinto que marcaba «un fito solemne» para el deporte de la comunidad y, a pesar de estar incompleto, aplaudían la inspiración de Jenaro de la Fuente en la arquitectura clásica para construir la «nueva catedral».

En su artículo en Glaucopis, Santiago Rodríguez Caramés menciona además que el saque de honor a cargo de la capitana del Celta, la señora Espino, no pudo obviar «a ollada misóxina» de la prensa deportiva, que ironizó sobre su «pie diminuto».

«O único que queda dese estadio é a orientación. E, pola interpretación que fago dos planos, hai unha curiosidade. A grada de Marcador era a bancada popular, con chanzos de terra en lugar de formigón. Era máis incómoda pero permitía entradas máis baratas e, como era menos complicada, foi o primeiro fondo que se construiu. Do outro fondo, máis excelso e monumental practicamente só se fixeron tres chanzos para pechar o estadio. Pero ao longo da historia, Marcador sempre foi esa referencia popular e de animación», destaca.

Construcción de la grada de Tribuna en 1969. / ARCHIVO PACHECO / REPRODUCCION DE MARTA G. BREA

Tras una primera andadura hasta la Guerra Civil (1936), el año 1940 marca una nueva etapa también caracterizada por las dificultades económicas: «A contabilidade de Stadium de Balaídos S.A. é pésima e acaban vendendo o estadio ao Concello».

La compra se hace efectiva en el 46 y, además de construir una nueva grada de Río, se amplía la de Marcador y se erige una torre-homenaje, siendo el encargado el arquitecto Fernando Molins Soto.

La primera gran reforma de Balaídos tiene lugar en 1969, con Portanet como alcalde. Y la firma Antón Román Conde. Se derriban la grada de Tribuna, la única que lucía «un mínimo embelecemento» con frontones y ménsulas, y también los dos fondos para unificarlo todo en un nuevo estadio.

En una cuarta etapa, Balaídos da el salto hasta 1982, cuando se construye una nueva grada de Río de mayor tamaño para poder acoger los partidos del Mundial siguiendo el proyecto de Enrique Acuña, que incluyó la canalización del Lagares.

Proyectos en el nuevo milenio

«E xa no novo milenio, o expresidente do Celta Horacio Gómez presentou algunhas infografías para facer un novo estadio en Balaídos cun centro comercial e incluso plantexou levalo a Cotogrande ou Navia. Durante o bipartito de Abel Caballero e Santi Domínguez tamén se anunciou unha reforma para o proxecto da candidatura de España e Portugal ao Mundial de 2018», enumera.

Todos estos proyectos acabaron en el cajón, hasta que en 2015 arranca la actual transformación de Balaídos a cargo del arquitecto Pedro de la Puente y con su característica cubierta azul formada por olas que arropan al campo y la afición. «Xa se consuma esa transformación case total, desaparece Preferencia, que é substituida por unha Tribuna Baixa máis achegada ao campo e a construcción desde cero dos dous fondos, seguindo a tendencia contemporánea de achegar as bancadas ao campo», comenta.

La, por ahora, última transformación de Balaídos está casi conconcluida, a falta de rematar la grada de Gol y, de cara a ser una de las sedes del Mundial de 2030, la futura ampliación de Tribuna para que el estadio pueda acoger a 41.000 espectadores.

Entrenamiento del Real Club Celta de Vigo en Balaídos hacia 1960. / ARCHIVO PACHECO / REPRODUCCION DE MARTA G. BREA

Ya es tarde, lamenta Rodríguez Caramés, para que las reformas, como sí han hecho en otros países, conserven algunas de las partes más antiguas: «En Italia, que vai acoller a celebración da Eurocopa do 2032 con Turquía , plantexan intervencións moi respestuosas no estadio Renato Dall’Ara de Florencia e no Artemio Franchi de Boloña. Mellorando dotacións e cubricións pero integrando os aspectos históricos».

Afortunadamente, Balaídos, que en su día fue un «elemento dinamizador» de su entorno urbano e impulsó la construcción de la avenida de Portanet y Manuel de Castro, no precisa de una mudanza como sí ha ocurrido con otros recintos que han visto cómo las ciudades crecían a su alrdedor: «Moitos equipos de Londres como o Tottenham ou o Arsenal tiveron que marchar dos seus estadios históricos para poder amplialos. E o Chelsea está plantexando tamén cambiarse de barrio».