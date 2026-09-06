«Cuando la gente pase por A Laxe tiene que saber quién fue Gonzalo de Vigo»

Cuando a Clark Limtiaco le preguntan de dónde es, nadie sabe ya no situarlo en el mapa, sino casi su existencia. «Guam llegó a ser territorio español pero estamos acostumbrados a que nos hayan olvidado. Por eso ahora buscamos llevar la isla a todos los rincones de España y el vínculo histórico que tiene con Vigo no queríamos olvidarlo», cuenta este divulgador e investigador chamorro.

¿Qué relaciona su lugar de nacimiento con la ciudad olívica? El marinero Gonzalo Álvarez Martínez, más conocido como Gonzalo de Vigo. Aunque muchos vecinos igual no lo saben, él está representado en la estatua de los jardines de Elduayen, frente a A Laxe. «Cuando la gente pase junto a su estatua tiene que saber quién fue Gonzalo de Vigo», amplía Limtiaco.

Retrotraigámonos 500 años atrás, al 1521. El explorador portugués Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano partían hacia las Américas. Entre sus tripulantes estaba Gonzalo. Tras llegar a Filipinas, dos bancos trataron de hacer el camino de regreso por el este del Océano Pafícico. Uno de ellos terminó en la isla de Guam. «No sabemos bien qué pasó con sus dos compañeros portugueses, pero Gonzalo de Vigo se quedó en la isla, vivió con los chamorros y se integró entre los indígenas llegando a aprender su lengua nativa», explica Clark Limtiaco, resaltando que fue «el único europeo con buena relación con los habitantes de Guam».

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Allí permaneció durante años, hasta que otra expedición dio con él para sorpresa de sus integrantes, que observaron el perfecto castellano de Gonzalo. «Aquí empezó a formarse el vínculo entre Vigo y la isla de Guam», comenta el divulgador, quien participó de la iniciativa a cargo del historiador Manuel Rodríguez de homenajear a Gonzalo de Vigo con una misa en la Colegiata así como una ofrenda floral en su estatua de A Laxe. «Él representa parte de la herencia y cultura hispana en la isla, que es mucha», celebra Limtiaco, agradecido por el homenaje realizado en el municipio a uno de sus «vecinos». «El hermanamiento entre Vigo y Guam está en Gonzalo», sentencia el investigador.