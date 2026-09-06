Falta de relevo generacional, reformas pendientes o una competencia feroz: los desafíos a los que se enfrentan los mercados de abastos para seguir siendo parte de la esencia de Vigo

Los mercados de abastos son parte de la esencia de cualquier ciudad y Vigo no es una excepción. Sin embargo, esas plazas que durante décadas eran los centros neurálgicos de los barrios se han tenido que ir adaptando a nuevas realidades, un proceso que no es nada sencillo. En España, Europa y en el mundo hay ejemplos de todo tipo de reconversiones dirigidas a mezclar la compra tradicional con las nuevas formas de consumo, que aunque se quieran replicar no siempre son sinónimo de éxito.

Sucedió en la ciudad olívica con los fallidos intentos de abrir nuevas etapas en los recintos de O Progreso y O Berbés, instalaciones situadas además en ubicaciones inmejorables como son el Casco Vello y el centro. Estos dos mercados siguen siendo, con sus más y sus menos, dos de los seis que conforman la red de plazas de abastos de Vigo junto a Teis, O Calvario, As Travesas, Berbés y Bouzas, después de que a principios de 2025 se bajase la persiana del último negocio que resistía en el mercado de Cabral, ya inoperativo.

Los diferentes responsables de las instalaciones que, cada día, abren sus puertas para ofrecer carnes, embutidos, pescados y frutas de proximidad, tienen en sus cabezas un diagnóstico similar de la situación que atraviesan los mercados de abastos. Aunque cada uno tiene su propia idiosincrasia hay rasgos comunes que ponen en jaque su supervivencia: un evidente problema de relevo generacional, obras de modernización imprescindibles para adecuar instalaciones en muchos casos obsoletas o una competencia brutal a su alrededor. Todo esto está obligando a una continua reinvención para fidelizar a la clientela de toda la vida y, a la vez, explorar posibilidades para llegar a nuevos públicos.

«Sobre todo, es el relevo generacional, el que se jubila en un puesto no tiene a quién dejárselo. Eso antes no pasaba», apunta el ya exgerente del mercado de Teis, Roberto Giráldez, sobre las principales razones que han llevado a que, a día de hoy, el recinto únicamente tenga ocupados un 50% de sus puestos. Para tratar de revertir esta situación, la nueva gerencia en manos de Pablo Moreiras tendrá el reto de «impulsar iniciativas de dinamización y contribuir a que el mercado aproveche las oportunidades que se abrirán con su próxima transformación». Y es que el Concello ha licitado ya el proyecto para invertir más de 1,9 millones en la plaza de Teis, necesitada de dar el salto al siglo XXI en materia de instalaciones, mejorando la movilidad, instalando nuevos servicios o mejorando la climatización.

Necesidades y fortalezas

Este último es un claro objetivo en otro de los mercados con más trasiego de Vigo como es el de O Calvario, cuyo gerente, Miguel Misa, es tajante. «Hacen falta reformas, la última es de 1994 y las necesidades hacen que sea urgente, también con el objetivo de reestructurar puestos o mejorar la accesibilidad», explica el responsable del mercado de O Calvario, que tiene toda la planta superior cerrada y que ya trabaja con el Concello en un anteproyecto para el que «ojalá pueda haber alguna partida en el presupuesto el próximo año».

Al igual que en Teis, Misa habla de un importante problema de «falta de relevo», pese a que se mantengan unos 60 puestos en funcionamiento y haya 40 comerciantes asociados. Pone en valor la respuesta «fiel de la clientela de un barrio obrero en el que el tramo peatonal de Urzáiz es un punto de atracción», añadiendo periódicamente diferentes actividades culturales, infantiles o artísticas para abrirse a otro tipo de clientela.

Entre las fortalezas que exhiben los mercados de abastos para llegar a los hogares sobresalen dos factores: calidad del producto y atención personalizada. Lo explica Delmiro Hermida, al frente los recintos de As Travesas y O Berbés, pero cuya opinión es extensible al resto de gerencias de Vigo. «Son nuestros vectores de fuerza», indica. La situación en los dos mercados que gestiona es diferente en la actualidad. Mientras en As Travesas, la ocupación es notable, rozando el 90% «por ser una zona de mucho movimiento y afluencia con servicios como aparcamiento», en O Berbés el paciente presentada un estado de salud más delicado, con apenas ocho negocios en marcha y problemas heredados de gestiones fallidas del pasado.

«Aunque en As Travesas quizá sea aconsejable también reorganizar determinadas secciones, en O Berbés la dinámica es distinta y estamos trabajando en una salida, hablando con alguna gran superficie porque ahora dependemos casi en exclusiva de lo que servimos a la hostelería», cuenta Hermida, que pone en valor eso sí que todos los puestos generan por sí solos una notable cantidad de puestos de trabajo, otro de los argumentos que exponen a favor en su lucha por la supervivencia los mercados.

Cooperación

Las grandes cadenas de supermercados y una red cada vez más amplia de pequeñas tiendas de alimentación que abren los 365 días del año desde la mañana hasta bien entrada la madrugada son otros de los rivales de las plazas de abastos tradicionales, aunque se da la circunstancia, paradójicamente, de que para muchos mercados de Vigo, son los supermercados en sus instalaciones los que suponen también un punto de atracción para potenciales clientes.

Es el caso, por ejemplo, del mercado de O Progreso, con un supermercado en la planta superior. «Con la crisis tremenda que hay de subidas de precios y el elevado coste de la vida, las grandes superficies son una competencia brutal, con las que es inviable muchas veces luchar», expone Verónica Gómez, gerente del mercado de O Progreso, que apela a una mayor colaboración del Concello y otras administraciones «para captar nueva clientela, porque digitalizarnos cuesta muchísimo».

Gómez apunta también la necesidad de «diversificarnos para traer gente nueva», razón por la que están trabajando con el Concello para solucionar unas deficiencias de la reforma realizada hace una década, que permita «contar con una salida de humos para implantar un puesto de comida para llevar y una sala comedor destinada a toda esa gente que trabaja y no tiene tiempo de ir a casa a comer».

En Bouzas, por su parte, afrontan un año especialmente ilusionante al coincidir con el centenario de la apertura del edificio del mercado. La presidenta de los comerciantes, Patricia González, destaca que la «ocupación es plena al ser un mercado pequeñito» que se mantiene gracias a «una clientela fiel de la zona» y que sufre, como el resto, los problemas para el reemplazo generacional. Para dar más lustre al inmueble, prevén acometer una mejora del interior pintándolo y también están en conversaciones con el Concello para ver si, aprovechando la efeméride de los 100 años, se adecenta el edificio por fuera, castigado por los graffitis.

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«Estamos ante un edificio histórico y sería un plus», apunta González, desvelando también que están trabajando para implementar el servicio a domicilio y así explorar nuevas vías de negocio, una obligación que se imponen todos los mercados de Vigo para continuar dando forma a la esencia de una ciudad que no se entendería sin ellas.