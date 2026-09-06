Evacuado un septuagenario de las Islas Cíes tras caerse y lesionarse la muñeca y la rodilla
El servicio de enfermería del Parque Nacional en Cíes realizó la valoración inicial, la inmovilización y la estabilización de las lesiones
Europa Press
Un hombre de 70 años, visitante procedente de Madrid, ha tenido que ser evacuado este domingo de las Islas Cíes vía marítima tras sufrir una caída de consideración y lesionarse la muñeca y la rodilla.
Según han informado fuentes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre de las Islas Atlánticas a los medios de comunicación, el hombre, procedente de Madrid, se encontraba de visita en las Cíes cuando sufrió una caída, que le provocó una lesión en la muñeca izquierda y otra lesión severa en la rodilla derecha, que requería atención sanitaria inmediata.
El servicio de enfermería del Parque Nacional en Cíes realizó la valoración inicial, la inmovilización y la estabilización de las lesiones para posteriormente efectuar el traslado del hombre.
Hasta las Cíes se desplazó la embarcación Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo para realizar el traslado y el personal del Parque Nacional y Protección Civil desplazaron al herido hasta el punto de evacuación.
Según han señalado, el hombre permaneció consciente durante toda la intervención y fue trasladado para recibir una valoración médica especializada.
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