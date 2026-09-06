Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial

La Policía Local detuvo a un joven conductor por un delito de conducción temeraria al irrumpir con su coche por las escaleras de Joaquín Loriga en dirección a calle Ecuador tras una fuga.

Los hechos ocurrieron en torno a las 6.00 horas de la madrugada de este domingo. El piloto de 27 años había cometido una infracción de tráfico en calle Venezuela; entró en una rotonda sin ceder el paso, momento en el que una patrulla le dio el alto con dispositivos acústicos y luminosos. Tras desoir los avisos, el conductor se dio a la fuga atravesando las escaleras de Joaquin Loriga, una calle que solo tiene salida peatonal, con su vehículo. Finalmente, fue interceptado en calle Ecuador.

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El conductor, que carecía de antecedentes, dio positivo en alcohol, sin incurrir en delito. El gran susto se lo llevaron dos chicas que se encontraban en ese instante en las escaleras y estuvieron a punto de ser atropelladas.