Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
El joven, de 27 años, estuvo a punto de atropellar a dos chicas que estaban sentadas en las escaleras que dan a calle Ecuador
La Policía Local detuvo a un joven conductor por un delito de conducción temeraria al irrumpir con su coche por las escaleras de Joaquín Loriga en dirección a calle Ecuador tras una fuga.
Los hechos ocurrieron en torno a las 6.00 horas de la madrugada de este domingo. El piloto de 27 años había cometido una infracción de tráfico en calle Venezuela; entró en una rotonda sin ceder el paso, momento en el que una patrulla le dio el alto con dispositivos acústicos y luminosos. Tras desoir los avisos, el conductor se dio a la fuga atravesando las escaleras de Joaquin Loriga, una calle que solo tiene salida peatonal, con su vehículo. Finalmente, fue interceptado en calle Ecuador.
El conductor, que carecía de antecedentes, dio positivo en alcohol, sin incurrir en delito. El gran susto se lo llevaron dos chicas que se encontraban en ese instante en las escaleras y estuvieron a punto de ser atropelladas.
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