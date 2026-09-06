El largo camino por delante para la plena accesibilidad en los edificios de Vigo: una de cada cinco viviendas sufren barreras arquitectónicas

Pese a que llevaba residiendo cuatro décadas en el mismo edificio de la calle viguesa Escultor Gregorio Fernández, Manuel Martínez Pérez, de 70 años, no fue consciente de la necesidad de contar con un ascensor que llegase a pie de calle en su inmueble hasta que tuvo la desgracia de sufrir la amputación de una de sus piernas y tener que utilizar su silla de ruedas. No es su problema de accesibilidad un caso aislado en Vigo, dentro de un problema generalizado en todo el mundo, de un parque residencial que, al igual que la población, también envejece a marchas forzadas y que precisa de soluciones a los problemas.

Los últimos datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística desvelan que algo más del 22% de viviendas de la ciudad olívica no tienen una plena accesibilidad o, lo que es lo mismo en términos absolutos, más de 20.000 hogares sufren algún tipo de barrera arquitectónioca al no estar completamente adaptados mediante rampas, ascensores o elevadores para permitir entrar y salir de sus domicilios sin ningún tipo de problema.

Así se recoge en la Encuesta de Características Esenciales de la Población y las Viviendas elaborada por el INE para aquellos municipios españoles que cuentan con más de 50.000 habitantes, constatando, eso sí, que Vigo presenta mejores resultados en el apartado de accesibilidad que el conjunto de España, ya que un 32% de los inmuebles de vivienda colectiva cuentan con algún tipo de barrera arquitectónica.

En un momento en el que en Vigo, por la política del gobierno de Abel Caballero de «allanar» las cuestas de la ciudad a través del programa Vigo Vertical, lo que permite salvar la orografía en distintos rincones sin apenas esfuerzo, llaman la atención las odiseas que sufren en su día a día decenas de personas por algo tan sencillo para la mayoría como es salir de su vivienda a la calle. El problema, según los datos del INE, se agudiza en aquellos edificios construidos antes de la década de los 90, entre los cuales más del 26% no tienen una plena accesibilidad.

Además del problema de la accesibilidad en los edificios, las viviendas tampoco parecen estar preparadas para amoldarse a una sociedad que peina cada vez más canas. El trabajo del INE recoge también que más del 80% de los hogares principales en Vigo no están adaptadas a las necesidades propias del envejecimiento, al no contar, entre otras cuestiones, con aseos adaptados al tener instaladas bañeras y no duchas o tener construidos pasillos demasiado estrechos para garantizar una fácil movilidad.

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El camino por recorrer es, por tanto, todavía muy extenso. La administración está intentando revertir los problemas de accesibilidad que sufren en muchos inmuebles de la ciudad, tanto en lo que respecta al Concello como a la Xunta, al tener abiertas ambas líneas de ayudas para incentivar la instalación de ascensores en edificios. Las subvenciones aprobadas por el gobierno municipal en la última década han permitido financiar un centenar de proyectos para derribar barreras arquitectónicas. El reto es mayúsculo.