Animalistas reclaman en Vigo que se cumpla la ley en relación a las colonias felinas

El movimiento animalista ha reclamado este domingo en Vigo que los ayuntamientos cumplan las obligaciones establecidas por la Ley 7/2023 de protección de los derechos y el bienestar de los animales en la gestión de las colonias felinas, durante una concentración celebrada en la Porta do Sol bajo el lema «Ayuntamientos cumplid la ley».

Decenas de personas han participado en la protesta, convocada por el Colectivo de Gestoras de Colonias Felinas, y han mostrado carteles con mensajes como «La responsabilidad es pública, el esfuerzo no puede seguir siendo privado», «La ley es para todos» o «Abandono institucional», además de reclamar directamente a los concellos que apliquen la normativa.

La movilización ha puesto el foco en la gestión municipal del Ayuntamiento de Vigo y de otros consistorios del país, a los que los convocantes reclaman la implantación del plan CER (Capturar, Esterilizar y Retornar) como herramienta para la gestión de las colonias felinas.

Desde el colectivo insisten en que el método CER constituye la «única alternativa ética y eficaz» para controlar la población felina y favorecer una convivencia pacífica entre los gatos comunitarios y la ciudadanía.

Reclaman que los ayuntamientos doten de recursos suficientes estos programas, garanticen la esterilización y atención veterinaria de los animales y aseguren su correcta identificación y seguimiento.

Falta de control poblacional

Los convocantes denuncian que la falta de un control poblacional sistemático y financiado mantiene un ciclo de reproducción no deseado, con proliferación de enfermedades y abandono de camadas, y advierten de que los gatos comunitarios están expuestos a atropellos, envenenamientos, malnutrición y conflictos territoriales.

Según el colectivo, hasta ahora buena parte de esta problemática ha sido asumida por las gestoras de colonias, personas voluntarias que dedican su tiempo y recursos económicos a alimentar a los animales, capturarlos para su esterilización y trasladarlos a centros veterinarios, además de afrontar en ocasiones gastos médicos.

Las entidades animalistas sostienen que esta situación provoca un elevado desgaste económico y emocional entre las cuidadoras y denuncian que algunas se enfrentan también a conflictos vecinales, trabas administrativas e incluso sanciones por alimentar a animales de colonias.

La Ley 7/2023 establece que corresponde a las entidades locales desarrollar programas de gestión de colonias felinas e incluye entre sus obligaciones el censo y mapeo de los animales, los programas de esterilización, la identificación mediante microchip bajo titularidad municipal y la atención sanitaria, además de protocolos para la gestión de conflictos.

Los convocantes reclaman así que el voluntariado sea un apoyo a las administraciones, pero no un sustituto de estas, y que las personas que gestionan las colonias no tengan que asumir de su bolsillo unas obligaciones que la legislación atribuye a los ayuntamientos.

En Galicia no existe actualmente un registro público que permita ofrecer una cifra global y actualizada de todas las colonias felinas de la comunidad. La Xunta está recabando información de los ayuntamientos sobre las colonias existentes y el número de gatos que integran cada una, dentro de los programas de ayudas destinados a su gestión.

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La protesta de Vigo se ha desarrollado de forma simultánea con otras movilizaciones convocadas en una treintena de ciudades de España por el Colectivo de Gestoras de Colonias Felinas y entidades de protección animal, para exigir a los ayuntamientos el cumplimiento efectivo de la normativa.