Comercio local
Adiós a tres días de «gangas» al aire libre en el centro de Vigo
Pasarela Stock, evento impulsado por Vigo Centro, Centro Comercial Aberto, permitió a más de una veintena de negocios exponer sus productos en medio de un ambiente festivo
El comercio de proximidad del centro de Vigo echó el cierre a tres días de «gangas» al aire libre en el kilómetro cero de la ciudad. Pasarela Stock, el evento organizado por Vigo Centro, Centro Comercial Aberto, permitió a más de una veintena de establecimientos sacar sus productos al aire libre, en el tramo de Policarpo Sanz comprendido entre Porta do Sol y el teatro García Barbón, con el objetivo de dinamizar sus ventas y ofrecer descuentos a los asistentes, todo ello en medio de un ambiente festivo al incluir la programación música y un desfile con un avance de lo que venderán la próxima temporada.
Los visitantes pudieron encontrar productos tanto de moda como lencería, ropa de baño o deportiva, zapatería, complementos y piel de firmas locales con descuentos de hasta el 80%. También contaron con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se acercó a disfrutar del desfile y a apoyar a los comerciantes.
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