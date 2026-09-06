Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaConventos convertidos en hotelesLa salud de los mercados de abastosReutilización de aguas residualesYates clásicosForo Faro Educa
instagramlinkedin

Comercio local

Adiós a tres días de «gangas» al aire libre en el centro de Vigo

Pasarela Stock, evento impulsado por Vigo Centro, Centro Comercial Aberto, permitió a más de una veintena de negocios exponer sus productos en medio de un ambiente festivo

Desfile de la Pasarela Stock, el evento organizado por Vigo Centro, Centro Comercial Aberto

Desfile de la Pasarela Stock, el evento organizado por Vigo Centro, Centro Comercial Aberto

Ver galería

Un instante del desfile de Pasarela Stock, en Policarpo Sanz. / Alba Villar

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

R. V.

Vigo

El comercio de proximidad del centro de Vigo echó el cierre a tres días de «gangas» al aire libre en el kilómetro cero de la ciudad. Pasarela Stock, el evento organizado por Vigo Centro, Centro Comercial Aberto, permitió a más de una veintena de establecimientos sacar sus productos al aire libre, en el tramo de Policarpo Sanz comprendido entre Porta do Sol y el teatro García Barbón, con el objetivo de dinamizar sus ventas y ofrecer descuentos a los asistentes, todo ello en medio de un ambiente festivo al incluir la programación música y un desfile con un avance de lo que venderán la próxima temporada.

Los visitantes pudieron encontrar productos tanto de moda como lencería, ropa de baño o deportiva, zapatería, complementos y piel de firmas locales con descuentos de hasta el 80%. También contaron con la presencia del alcalde de Vigo, Abel Caballero, que se acercó a disfrutar del desfile y a apoyar a los comerciantes.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  3. Detenido un conductor de madrugada por saltar por las escaleras de Joaquín Loriga en una persecución policial
  4. «Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes
  5. Una ruta «de verano» para un frío invierno: el aeropuerto de Vigo gana un vuelo por Navidad
  6. Dos detenidos en Vigo en pocas horas: uno cuando intentaba entrar en un bar y otro que huyó con tarjetas robadas
  7. El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados
  8. Bloqueado el tráfico ferroviario entre Vigo y Santiago

Adiós a tres días de «gangas» al aire libre en el centro de Vigo

Adiós a tres días de «gangas» al aire libre en el centro de Vigo

Animalistas reclaman en Vigo que se cumpla la ley en relación a las colonias felinas

Animalistas reclaman en Vigo que se cumpla la ley en relación a las colonias felinas

«Cuando la gente pase por A Laxe tiene que saber quién fue Gonzalo de Vigo»

Evacuado un septuagenario de las Islas Cíes tras caerse y lesionarse la muñeca y la rodilla

Evacuado un septuagenario de las Islas Cíes tras caerse y lesionarse la muñeca y la rodilla

La Universidad celebrará en O Berbés el primer Festival das linguas e as culturas

La Universidad celebrará en O Berbés el primer Festival das linguas e as culturas

Sangría imparable en los colegios: Vigo arranca el curso con casi 900 alumnos menos

Sangría imparable en los colegios: Vigo arranca el curso con casi 900 alumnos menos

El futuro de Peinador, arma arrojadiza en el arranque del curso político en Vigo

El futuro de Peinador, arma arrojadiza en el arranque del curso político en Vigo

El largo camino por delante para la plena accesibilidad en los edificios de Vigo: una de cada cinco viviendas sufren barreras arquitectónicas

El largo camino por delante para la plena accesibilidad en los edificios de Vigo: una de cada cinco viviendas sufren barreras arquitectónicas
Tracking Pixel Contents