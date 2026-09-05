Vigo responde al SOS de Baiona para garantizar el suministro de agua: Eiras abastecerá a la villa miñorana desde este lunes

Parecía cuestión de tiempo y ya está aquí. Desde este lunes, atendiendo al SOS lanzado por parte del Concello de Baiona, Vigo garantizará desde este próximo lunes el abastecimiento de agua a la villa miñorana, que ha visto como su principal surtidor, el embalse de Baíña, bajaba esta semana del 30% de su capacidad. Tal y como se acordó en la última reunión mantenida en agosto entre los alcaldes de Vigo, Abel Caballero, y Baiona, Jesús Vázquez Almuiña, la ciudad olívica enviará agua procedente del sistema de Eiras, pese a que esta presa está también en los niveles más bajos de su historia a estas alturas del año.

A través de Macal, el agua se bombeará de Eiras a Zamáns, que a partir del lunes bombeará al 100% (76 litros por segundo) para facilitar el agua a Baiona, pasando esta por Nigrán, que también se nutrirá de Zamáns para dar una solución inmediata a los problemas.

La decisión adoptada por Vigo, que siempre se ha mostrada comprometida a acudir en auxilio de los concellos que así lo precisen, no evita eso sí que el gobierno municipal olívico arremeta con dureza contra la Xunta, reclamando incluso la dimisión de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez. «Vigo está preparada para facilitar auga ó concello veciño, pero que solucións aporta a Xunta, onde está a administración que debe resolver o problema, onde está a súa conselleira? Ten que dimitir de forma inmediata porque se non fora por Vigo, quedaría sen auga a partir do luns. Nós arranxando o problema de Baiona e a Xunta na praia», exponen fuentes municipales.

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Desde el Concello recuerdan que el nivel de la presa de Eiras ronda el 60% y reitera que la única solución para evitar que lo que está sucediendo este año se repita es ponerse manos a la obra con la construcción de una nueva presa aguas arriba del Oitavén que permita aumentar la capacidad de reserva y garantice el suministro tanto a la ciudad como a los municipios del entorno.