Nueva asociación
Vigo Decide inicia en Lavadores una ronda por barrios y parroquias para «escuchar a los vecinos»
La plataforma reivindica el papel de la FAVEC y acusa al Concello de «ningunear» al movimiento vecinal
La plataforma Vigo Decide ha iniciado en Lavadores su primera ronda de encuentros públicos con el objetivo de recorrer los barrios y parroquias de la ciudad y recoger directamente las demandas de vecinos y colectivos. El proyecto, surgido desde la sociedad civil, sitúa la «escucha activa» como uno de sus principales ejes y pretende convertir las reivindicaciones vecinales en propuestas.
El primer encuentro contó con representantes de asociaciones vecinales, de la Federación de Asociaciones Vecinales de Vigo Eduardo Chao (FAVEC) y de otros colectivos sociales y ciudadanos.
El portavoz de Vigo Decide, Antonio Rodríguez, expresó durante la presentación el apoyo de la plataforma a la Federación y al movimiento vecinal y reivindicó el papel desempeñado durante décadas por las asociaciones de barrio en la defensa de los intereses de los ciudadanos.
Rodríguez cargó además contra lo que definió como un «ninguneo de la Administración local al movimiento vecinal» y señaló las dificultades que, según sostiene la plataforma, afrontan algunas entidades para mantener su actividad.
Como ejemplo, aludió a una organización vinculada al movimiento vecinal que promovió la construcción de 292 viviendas en Navia y Barreiro, un caso que Vigo Decide utiliza para defender la capacidad de la sociedad civil organizada para impulsar proyectos de vivienda y actuaciones en los barrios.
«Es incomprensible que quienes durante años han trabajado por sus barrios, han conseguido vivienda y han defendido los intereses de los vecinos sean ahora ignorados por la Administración e incluso vean cómo se les retiran espacios necesarios para desarrollar su actividad», afirmó Rodríguez.
Una ronda por toda la ciudad
Tras el estreno en Lavadores, Vigo Decide anuncia ahora una hoja de ruta que llevará a la plataforma a todas las parroquias y barrios de Vigo. La intención es mantener reuniones con asociaciones vecinales, la FAVEC, colectivos sociales y culturales, comunidades de montes y ciudadanos a título individual.
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