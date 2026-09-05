El sexto juez para la sección civil de la Audiencia de Vigo se adelanta a enero por el inasumible atasco de 2.800 recursos

La Sección Sexta de la Audiencia de Vigo empezaba el año 2025 con 1.922 recursos pendientes de resolver, y lo cerraba con 2.694 en espera. En este 2026 marcó la cifra hasta ahora nunca vista de 2.800 apelaciones sin respuesta. Este colapso no solo justificó la creacción de un nueva plaza de magistrado para esta sección civil, que será la sexta plaza fija que se suma a los dos refuerzos actuales, sino que su puesta en funcionamiento se adelantará a enero del 2027, medio año antes que la puesta en marcha del resto de plazas judiciales aprobadas en el Real Decreto por el Consejo de Ministros para Vigo.

De un total de 500 nuevas plazas de jueces para toda España, al partido judicial vigués le corresponden cuatro, además del magistrado o magistrada de la Sección Sexta, el Gobierno creará una plaza más en la Sección Civil (nueva denominación del juzgado de Primera Instancia); otra en la Mercantil, lo que posibilitará que la ciudad cuente por fin con dos jueces especializados en esta materia y el comprometido octavo juez o jueza para la Sección de Instrucción, tras destinarse este juzgado a Violencia sobre la Mujer.

Previsiones

Estas tres plazas se pondrán en marcha, previsiblemente, en junio de 2027. En enero lo hará el nuevo magistrado de la más que colapsada Sección Sexta, una reivindicación histórica de los tribunales olívicos y de las más urgentes que se recuerdan en Vigo.

Y es que los datos hablan por sí solos. Actualmente y de forma fija, hay cinco magistrados y magistradas al frente de la sala civil de la Audiencia Provincial de Pontevedra con sede en la urbe olívica: María Begoña Rodríguez González, Eugenio Francisco Míguez Tabares, Flora Lomo del Olmo, José Ferrer González y Magdalena Fernández Soto.

Cuentan a mayores con otros dos jueces de refuerzo para aliviar la fuerte pendencia que soporta la sala desde hace años, una pendencia que tiene su origen en las también sobrecargadas Secciones Civiles, con un volumen de ingreso de causas muy eleveda y casi 20.000 asuntos pendientes de trámite. Esta Sección Sexta es la encarada de resolver los recursos de apelación de los órganos civiles. La congestión es inevitable.

Pleitos hipotecarios, de tarjetas revolving y de fondos buitre son los prodecimientos que más se dirimen en estos órganos, que pasarán en unos meses a contar con una nueva plaza fija.