Romantizar la lectura: de no tener tiempo a ser «el mejor plan social»

Una manta, mochila, un termo con bebida y el parque de Castrelos. Cualquiera pensaría en un pícnic, y sí, pero con un único menú: libros. El club vigués The Reading Book organizó este sábado un plan de lectura al aire libre. Casi medio centenar de personas, miembros o no del club, pero sí amantes de la literatura se tumbaron en el césped a disfrutar de uno de los placeres, quizás también el más económico, que a día de hoy se puede encontrar.

Intercambiar libros, conocer nuevas obras o autores, debatir sobre el sentido o sensaciones de los mismos... cada uno por su razón, pero todos con el libro por bandera. «Hace pocos meses me reencontré con la lectura y me hace muchísimo bien», comentaba Iria, una de las participantes de este evento bibliófilo. Junto a ellas estaban Laura, Andrea, Pablo y Lidia. Para todos ellos era su primera vez en esta actividad, aunque se trata del segundo año que se celebra, y no han podido estar más entusiasmados. «Es el mejor plan social, y sin gastar. Me parece que estas iniciativa y sobre todo impulsadas por gente joven, nos enseñan y aportan muchísimo. Y también el entorno, claro, al aire libre, con este tiempo. Empezamos sobre las 10.00 horas y aquí seguimos», contaba Lidia, con el reloj ya marcando las 12.30 horas pasadas.

Casi medio centenar de personas, miembros o no del club, pero sí amantes de la literatura se tumbaron en el césped a disfrutar de / Alba Villar

Todos reconocían que la lectura la tenían relegada casi a la obligatoriedad, bien porque se lo imponían a sí mismos ante la falta de tiempo y la celeridad del día a día, bien porque sus profesiones ya les «obligaban» constantemente a leer. «Sales de la forma tradicional de leer, que es en tu casa o antes de dormir, en un momento libre; aquí el plan es la lectura, me dio mucho ánimo de seguir leyendo», reconoce.

Y es que aunque amantes de la lectura, reconocen que no disponen siempre del tiempo que les gustaría para dedicarle a la lectura. «Reconozco que en mi caso ha ido por épocas, momentos en los que leía mucho, y otros en los que menos. Siempre ha sido muy intermitente la lectura en mi vida y sí me gustaría retomarlo. Con eventos así es más fácil», destaca Pablo.

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Laura, profesora de Lengua, e Iria, filóloga, llevan también la lectura en su ADN profesional. «A veces con el trabajo ya acabas saturas, por eso estas iniciativas son tan importantes y las pongo en valor. Por ejemplo hicimos un juego en el que había que recordar cuál había sido el sitio más bonito en el que habíamos leído, ayuda a romantizar la lectura», admiten.