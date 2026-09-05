Parque de Castrelos
Romantizar la lectura: de no tener tiempo a ser «el mejor plan social»
El parque de Castrelos acogió una jornada de lectura al aire libre organizada por el club The Reading Book donde casi medio centenar de lectores compartieron sus inquietudes literarias: «Hace pocos meses me reencontré con la lectura y me hace muchísimo bien»
Una manta, mochila, un termo con bebida y el parque de Castrelos. Cualquiera pensaría en un pícnic, y sí, pero con un único menú: libros. El club vigués The Reading Book organizó este sábado un plan de lectura al aire libre. Casi medio centenar de personas, miembros o no del club, pero sí amantes de la literatura se tumbaron en el césped a disfrutar de uno de los placeres, quizás también el más económico, que a día de hoy se puede encontrar.
Intercambiar libros, conocer nuevas obras o autores, debatir sobre el sentido o sensaciones de los mismos... cada uno por su razón, pero todos con el libro por bandera. «Hace pocos meses me reencontré con la lectura y me hace muchísimo bien», comentaba Iria, una de las participantes de este evento bibliófilo. Junto a ellas estaban Laura, Andrea, Pablo y Lidia. Para todos ellos era su primera vez en esta actividad, aunque se trata del segundo año que se celebra, y no han podido estar más entusiasmados. «Es el mejor plan social, y sin gastar. Me parece que estas iniciativa y sobre todo impulsadas por gente joven, nos enseñan y aportan muchísimo. Y también el entorno, claro, al aire libre, con este tiempo. Empezamos sobre las 10.00 horas y aquí seguimos», contaba Lidia, con el reloj ya marcando las 12.30 horas pasadas.
Todos reconocían que la lectura la tenían relegada casi a la obligatoriedad, bien porque se lo imponían a sí mismos ante la falta de tiempo y la celeridad del día a día, bien porque sus profesiones ya les «obligaban» constantemente a leer. «Sales de la forma tradicional de leer, que es en tu casa o antes de dormir, en un momento libre; aquí el plan es la lectura, me dio mucho ánimo de seguir leyendo», reconoce.
Y es que aunque amantes de la lectura, reconocen que no disponen siempre del tiempo que les gustaría para dedicarle a la lectura. «Reconozco que en mi caso ha ido por épocas, momentos en los que leía mucho, y otros en los que menos. Siempre ha sido muy intermitente la lectura en mi vida y sí me gustaría retomarlo. Con eventos así es más fácil», destaca Pablo.
Laura, profesora de Lengua, e Iria, filóloga, llevan también la lectura en su ADN profesional. «A veces con el trabajo ya acabas saturas, por eso estas iniciativas son tan importantes y las pongo en valor. Por ejemplo hicimos un juego en el que había que recordar cuál había sido el sitio más bonito en el que habíamos leído, ayuda a romantizar la lectura», admiten.
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