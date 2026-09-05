«Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes

«Nuestro ayuntamiento será único en España que parece la sede de una multinacional». Mirando directamente a cámara, entre la ironía y el asombro, Borja Castro Fontán convierte algunas de las peculiaridades más reconocibles de Vigo en materia prima para sus vídeos. Después pueden llegar las farolas en forma de V, las duchas de la playa, también con su correspondiente V, las rampas mecánicas, Vitrasa o cualquiera de esas cosas de la ciudad que, vistas con cierta distancia, «no tienen sentido».

En redes se presenta como «imfontan», un nombre que toma de su propio apellido. Tiene 33 años y, pese a que Vigo ocupa buena parte de sus publicaciones, Borja no nació en la ciudad, sino en Pontevedra. Su relación con ella comenzó hace una década de la mano de su pareja, viguesa y del Calvario, el barrio en el que ambos viven actualmente.

«Aunque no soy de aquí, me considero medio vigués, ya que llevo todos esos años aquí. Soy un pontevedrés enamorado de Vigo», explica.

Esa condición de vigués adoptivo es, precisamente, una de las claves de su contenido: conoce suficientemente bien la ciudad como para reconocer sus códigos, pero todavía conserva cierta mirada exterior con la que detectar aquello que para quien ha vivido siempre aquí puede haber dejado de resultar extraño.

Borja comenzó hace relativamente poco a crear contenido de manera habitual. Es periodista de profesión, aunque nunca llegó a ejercer, y fue precisamente esa inquietud por comunicar la que acabó empujándolo a ponerse delante de la cámara.

«Ese fue el motivo por el que empecé a hacer vídeos. El contenido que hago es un poco como soy yo: natural, irónico, riéndome de mí mismo. Ahí cuento mi vida y hablo mucho de Vigo, sobre cómo vivimos, cosas que tenemos, pero siempre desde el humor y el respeto. No busco ofender a nadie», cuenta.

Su descripción en redes resume la filosofía con bastante precisión: «Grabo cosas que me hacen gracia y luego las subo. Vigo sale bastante». Y sale. Mucho. Desde que comenzó a publicar con mayor frecuencia, sus perfiles de Instagram y TikTok han superado conjuntamente los 6.000 seguidores.

De una broma a una serie sobre Vigo

Todo empezó casi sin pretenderlo. «Empezó de casualidad, como una broma con mi entorno sobre cosas de Vigo que no me tenían sentido», recuerda. Aquella ocurrencia acabó encontrando público y se convirtió en una fórmula que ahora amplía poco a poco.

Sus vídeos llevan títulos como «Cosas de Vigo que no tienen sentido», «¿Existe una calle plana en Vigo?», «Cosas que pasan en Vigo», «Cosas que solo entendemos en Vigo» o «El abecedario de Vigo». Pequeños inventarios de costumbres, símbolos y situaciones locales en los que aparecen las cuestas, las obras, el transporte urbano, el Dinoseto, las patatillas o los personajes más reconocibles de la ciudad.

Empezó de casualidad, como una broma con mi entorno sobre cosas de Vigo que no me tenían sentido Borja Castro Fontán — Creador de contenidos

«Esto no es un autobús, es un Vitrasa», sentencia en uno. En otro, ante un bolardo destrozado, resume la escena: «Cosas que pasan en Vigo. Si un pivote te molesta, se atropella y listo».

La exageración, la retranca y la capacidad para reírse de las peculiaridades de la ciudad sin dejar de reivindicarla atraviesan prácticamente todos sus vídeos.

Especialmente reconocible es su particular «abecedario de Vigo», un recorrido acelerado por referencias locales en el que aparecen Abel Caballero, las cuestas, el Celta, el Dinoseto, El Sireno, Faro de Vigo, Gran Vía, Iago Aspas, Julio Verne, A Madroa, O Marisquiño, el Náutico, Praza de Miñoca, la Oliveira, Quiñones de León, la Reconquista, Rande, Urzaiz o Vitrasa. Cuando se acaban las letras, todavía queda un clásico vigués. Para la Y: «Ya está lloviendo otra vez».

«Estoy alucinando»

Lo que comenzó como una ocurrencia entre amigos ha empezado a adquirir una dimensión que el propio Borja no esperaba. «Lo mejor es que está funcionando increíblemente bien», reconoce.

El crecimiento en redes se ha trasladado incluso a la calle. «Ya me ha parado gente para darme la enhorabuena», explica. Y algunas de las reacciones que más le sorprenden llegan de quienes ya no viven en la ciudad: «Hay gente de Vigo que lleva años fuera que también me escribe para darme las gracias por el contenido. Estoy alucinando».

La fórmula, además, está empezando a crecer más allá de las primeras ocurrencias sobre las rarezas viguesas. «Ahora estoy probando barrios, comportamientos, nostalgia y vendrán muchas cosas más», avanza.

Vigo sigue siendo el escenario principal, aunque no el único. En sus perfiles también aparecen Galicia y sus expresiones, visitas al supermercado, jornadas de limpieza o situaciones de su propia vida. El denominador común es el mismo: vídeos breves, cámara en mano, edición ágil y comentarios que parecen surgir sobre la marcha.

Al final, su éxito parte de algo sencillo: mirar lo cotidiano con suficiente distancia como para volver a encontrarle la gracia. Donde cualquiera ve una cuesta, un autobús, unas obras o una calle del Calvario, Borja Castro Fontán puede encontrar el siguiente vídeo. Y, después de diez años viviendo en Vigo, ya lo hace casi con mirada de vigués.