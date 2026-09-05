La Policía señala los retos virales y la IA como la «amenaza» en las aulas

Llevar a clase una pistola de agua o un cencerro formó parte de uno de los retos virales de la red social «Tik Tok» que el alumnado de Vigo recreó en sus colegios. Y no hablemos de las gafas con Inteligencia Artificial que emplean para copiar en los exámenes. Estas dos fuentes de problemas son, a ojos de la Delegación del Gobierno, la gran «amenaza» para el bienestar y tranquilidad en las aulas. Así lo ha reflejado en la nueva convocatoria del Plan Director, en la que agentes de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Vigo acuden a los colegios de Educación primaria y ESO para prevenir riesgos y promover un ambiente seguro en las escuelas, incluyendo al uso de estas tecnologías en los retos a atajar durante las charlas con los escolares.

En esta misiva, además de hacer referencia a las «sombras del mundo digital» que centrarán estas charlas en los centros educativos, no se olvidarán de «viejas heridas» como el acoso escolar, la marginalidad, la violencia machista o las adicciones. «Mientras el momento actual nos enfrenta a las sombras de un mundo digital tan fascinante como incierto —donde las nuevas y extrañas máquinas de pensamiento artificial y el exceso de modas y desafíos virtuales amenazan la tranquilidad y la integridad de nuestros jóvenes—, debemos dar una respuesta basada en la razón, la protección colectiva y la prudencia de las personas mayores y sabias», admite la Delegación del Gobierno.

«Juicio crítico»

El Plan Director se articula desde dos aspectos principales; por un lado las charlas o talleres con el alumnado y también la vigilancia en los exteriores de los centros para prevenir el menudeo o trapicheo de drogas. «A través de la palabra directa, pausada y sin prisas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del diálogo presencial con los equipos directivos, buscamos encender la chispa del juicio crítico, encendiendo la luz del juicio de la juventud para que conozca la verdad y sepa defender su propio y formado libre albedrío», expone la institución.

En toda la provincia de Pontevedra, tanto Policía Nacional como Guardia Civil realizaron el año pasado 3.620 vigilancias en colegios e institutos.