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La Policía señala los retos virales y la IA como la «amenaza» en las aulas

La nueva edición del Plan Director en los colegios incidirá en «las sombras del mundo digital» y «viejas heridas» como el acoso, la marginalidad, la violencia machista o las adicciones

Al año, los agentes realizan un centenar de charlas y sesiones en los centros educativos de Vigo así como vigilancias en los entornos para prevenir el menudeo de droga

Una charla de la Policía en un colegio, en foto de archivo.

Una charla de la Policía en un colegio, en foto de archivo. / F. Casanova

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Elena Villanueva

Llevar a clase una pistola de agua o un cencerro formó parte de uno de los retos virales de la red social «Tik Tok» que el alumnado de Vigo recreó en sus colegios. Y no hablemos de las gafas con Inteligencia Artificial que emplean para copiar en los exámenes. Estas dos fuentes de problemas son, a ojos de la Delegación del Gobierno, la gran «amenaza» para el bienestar y tranquilidad en las aulas. Así lo ha reflejado en la nueva convocatoria del Plan Director, en la que agentes de Participación Ciudadana de la Policía Nacional de Vigo acuden a los colegios de Educación primaria y ESO para prevenir riesgos y promover un ambiente seguro en las escuelas, incluyendo al uso de estas tecnologías en los retos a atajar durante las charlas con los escolares.

En esta misiva, además de hacer referencia a las «sombras del mundo digital» que centrarán estas charlas en los centros educativos, no se olvidarán de «viejas heridas» como el acoso escolar, la marginalidad, la violencia machista o las adicciones. «Mientras el momento actual nos enfrenta a las sombras de un mundo digital tan fascinante como incierto —donde las nuevas y extrañas máquinas de pensamiento artificial y el exceso de modas y desafíos virtuales amenazan la tranquilidad y la integridad de nuestros jóvenes—, debemos dar una respuesta basada en la razón, la protección colectiva y la prudencia de las personas mayores y sabias», admite la Delegación del Gobierno.

«Juicio crítico»

El Plan Director se articula desde dos aspectos principales; por un lado las charlas o talleres con el alumnado y también la vigilancia en los exteriores de los centros para prevenir el menudeo o trapicheo de drogas. «A través de la palabra directa, pausada y sin prisas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y del diálogo presencial con los equipos directivos, buscamos encender la chispa del juicio crítico, encendiendo la luz del juicio de la juventud para que conozca la verdad y sepa defender su propio y formado libre albedrío», expone la institución.

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En toda la provincia de Pontevedra, tanto Policía Nacional como Guardia Civil realizaron el año pasado 3.620 vigilancias en colegios e institutos.

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