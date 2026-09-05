Óscar Lomba da el paso para liderar la candidatura de Podemos Vigo en 2027

Óscar Lomba Álvarez ha anunciado su intención de encabezar una candidatura a las próximas primarias municipales de Podemos Vigo, el proceso con el que la formación elegirá su lista para las elecciones locales de 2027. El proyecto llevará por nombre OLA —Organización, Loita e Acción— y se encuentra todavía en fase de construcción.

La candidatura se presenta con la intención de abrir «un nuevo ciclo político» en Vigo y plantea una revisión del modelo de ciudad que, según sus promotores, no debería medirse únicamente por la construcción de edificios, el volumen de inversión, el tráfico o el número de visitantes. Entre sus prioridades sitúa la vivienda, los servicios públicos, la recuperación de los barrios, la movilidad sostenible, la protección de los espacios verdes y las condiciones de vida de los vecinos.

OLA pretende elaborar su programa de forma participativa, incorporando aportaciones de militantes, inscritos, simpatizantes y vecinos que quieran intervenir en el proceso.

«Non queremos presentar un programa pechado. Queremos construílo coa xente. Vigo ten talento, coñecemento e capacidade suficiente para decidir que cidade quere ser e como quere construír o seu futuro», sostiene Lomba.

Vivienda, barrios y servicios públicos

El proyecto incorpora entre sus ejes el derecho a la vivienda, la recuperación de los barrios, la calidad de los servicios públicos, la movilidad, la transición energética, el medio ambiente, la cultura, los cuidados y la participación democrática. También defiende un modelo económico que, según la candidatura, coloque las necesidades de los habitantes de Vigo en el centro de las políticas municipales.

OLA reivindica igualmente una forma de hacer política municipal «más próxima» y con mayor participación ciudadana, además de menos dependiente de las estructuras internas de los partidos.

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«As eleccións municipais non deberían consistir unicamente en escoller entre siglas. Deben ofrecer á cidadanía a posibilidade de decidir que modelo de cidade quere», afirma Lomba, quien defiende que esa participación debe comenzar antes de las propias elecciones.