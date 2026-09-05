Mundochanga: la web viguesa que conecta a los jugadores de baloncesto callejero y geolocaliza las canchas

Organizar una pachanga de baloncesto en la calle suele convertirse, en demasiadas ocasiones, en un laberinto de mensajes: grupos de WhatsApp saturados de notificaciones, dudas sobre cuántos jugadores acudirán finalmente o la incertidumbre de llegar a una pista pública y encontrarla vacía. Al mismo tiempo, para quien llega de nuevas a una ciudad o viaja de vacaciones, localizar un aro en buenas condiciones puede ser una tarea casi imposible. Con la meta de derribar esas dos barreras ha nacido en Vigo Mundochanga.com, un punto de encuentro digital creado por y para la comunidad baloncestista.

El proyecto comenzó a gestarse hace aproximadamente un año, aunque su verdadero impulso llegó con el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta tecnología permitió a su creador, el vigués Alberto Pérez, emprender la programación de la plataforma en solitario a principios del verano: «El auge de la IA me hizo ver que era el momento perfecto. La creé yo mismo en solitario, gestionando el desarrollo, el servidor y el dominio, aunque siempre consultando y pidiendo feedback a amigos del baloncesto, que me ayudaron a afinarla con nuevas ideas y con la creación de contenido para redes sociales», relata Pérez.

Un sistema de 'check-in' y mapa interactivo

El funcionamiento de Mundochanga busca la máxima sencillez para el usuario: "basta con registrarse a través de una cuenta de Google para acceder a la plataforma. Una vez dentro, un mapa interactivo muestra todas las canchas del entorno y permite consultar en tiempo real en cuáles se está reuniendo gente para jugar".

El núcleo organizativo de la web se basa en un sistema de 'check-in': el jugador indica el día y la hora a la que acudirá a una cancha concreta, si dispone de balón y si irá acompañado de más personas. De este modo, el resto de la comunidad puede comprobar la afluencia prevista en cada instalación antes de desplazarse.

Inspirada en dinámicas de plataformas de conexión deportiva como Playtomic, la herramienta incorpora además un sistema de alertas y notificaciones por correo electrónico que avisa cuando otros usuarios se apuntan a las canchas marcadas como favoritas o coinciden en el mismo tramo horario.

Base de datos comunitaria y reporte del estado de las pistas

El componente colaborativo es otro de los pilares del proyecto. Cualquier usuario tiene la posibilidad de proponer y registrar nuevas pistas en el mapa, completando una ficha técnica detallada que especifica el número de canastas, si el recinto cuenta con iluminación nocturna o si dispone de cubierta para poder jugar bajo la lluvia.

Asimismo, la web incluye funciones secundarias pensadas para el día a día a pie de pista, como un apartado para reportar incidencias sobre el estado del terreno de juego (por ejemplo, si el suelo está resbaladizo o mojado tras un chaparrón), evitando viajes en balde a otros aficionados.

De la ría al resto de España

Aunque el proyecto da sus primeros pasos en las canchas de Vigo, el objetivo pasa por extender la red a todo el territorio nacional manteniendo su naturaleza abierta y sin coste para los jugadores.

«La web ha nacido en Vigo pero la idea es que se expanda por el resto de España; al fin y al cabo es una herramienta totalmente gratuita que puede ayudar a la comunidad del baloncesto callejero a seguir creciendo y a seguir conectando jugadores», destaca su creador, quien no descarta dar el salto al formato de aplicación móvil en el futuro: «Lo ideal sería convertirla en una 'app', pero por ahora, por una cuestión de costes, se mantendrá como web y se valorará según su acogida».