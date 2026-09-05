El mercado de la compraventa de vivienda en Vigo confirma su frenazo: las transacciones siguen en caída libre ante unos precios disparados

Algo ha cambiado definitivamente en el mercado inmobiliario en Vigo en los últimos meses. Después de varios ejercicios tras la pandemia del covid en la que la actividad de compraventa de inmuebles no dejaba de crecer, con estadísticas de transacciones que solo se recordaban de la época previa al estallido de la burbuja inmobiliaria, se percibe desde hace tiempo un importante frenazo que las estadísticas que acaba de divulgar el Consejo General del Notariado acaban de confirmar.

En los primeros seis meses del año, se han formalizado apenas 1.065 compraventas de vivienda en la ciudad olívica, una cifra que habla por sí sola cuando se compara con la registrada en el mismo período de 2025, cuando se alcanzaron las 1.512. Esto supone un retroceso del 30% en la comparativa interanual y la cifra más baja de la última década, así como la constatación de que unos precios que siguen disparados hacen imposible para muchos vecinos y familias plantearse el acceso a una casa o un piso en propiedad.

Y es que en el segundo trimestre de este ejercicio, entre abril y junio, el precio medio del metro cuadrado de los inmuebles transaccionados alcanzó los 2.153 euros el metro cuadrado, casi un 7% más que en la misma horquilla temporal de 2025, cuando ya estaba por encima de los 2.000 euros.

Compraventa de vivienda en Vigo / Hugo Barreiro

La principal lectura que se puede hacer a partir de estas cifras es que, a día de hoy, son principalmente inversores con respaldo económico aquellos que pueden hacer frente a las elevadas exigencias de los propietarios, como demuestra el hecho de que el 60% de los inmuebles que están a la venta en estos momentos en la ciudad exijan de partida al menos 300.000 euros por hacerse con ellos, con cada vez más promotores apostando por rehabilitaciones o nuevas construcciones de pisos de alta gama, lejos del alcance de la mayoría de economías en un momento en el que el coste de la vida está por las nubes.

Según los datos divulgados por el Consejo General del Notariado, el importe medio de las ventas formalizadas no ha dejado de subir en los últimos años, situándose en el primer semestre de 2026 en casi 237.000 euros, casi 20.000 más que en la media de todo el año pasado. Un vistazo a la serie histórica de este indicador confirma que las transacciones se cierran cada vez por cifras más cuantiosas. En apenas lustro, el importe medio de las operaciones de compraventa ha crecido casi un 35%.

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La mayoría de las transacciones que llegan a buen puerto tienen como protagonistas los pisos, que representan el 83% de las compraventas realizadas en lo que va de año, con casi 900. En cuanto al estado de las viviendas, apenas 89 de las vendidas durante el primer semestre de 2026 son de obra nueva, una cifra que debería empezar a crecer a medio plazo cuando empiecen a concretarse los proyectos al amparo del nuevo PXOM. El precio del metro cuadrado de los pisos a estrenar alcanza ya los 3.800 euros el metro cuadrado.