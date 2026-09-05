Educación
Maletas listas para viajar a Reino Unido e Irlanda: casi 200 alumnos dan el pistoletazo de salida al programa Vigo en Inglés 2026
El Concello costea estancias superiores a 3.000 euros por estudiante y dedica más de 3 millones este ejercicio
Todo listo para que el programa Vigo en Inglés, una iniciativa del Concello vigués, dé el pistoletazo de salida a la edición de 2026. Según informó este sábado el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, un total de 197 estudiantes disfrutarán la próxima semana de las primeras estancias en Reino Unido e Irlanda, con 19 estudiantes de Teis poniendo rumbo a las islas el lunes. Dublín, Liverpool, Londres o Luton son algunos de los destinos en los que podrán sumergirse en la lengua de Shakespeare.
Como ya es habitual, serán a lo largo de los próximos meses más de un millar de estudiantes de secundaria de Vigo los que se beneficien del programa Vigo en Inglés, un programa en el que el Concello invierte casi 3,3 millones de euros por ejercicio, lo que supone que cada estancia se financia con 3.235 euros, incluyendo esta cuantía aspectos como material, alojamiento, actividades, viajes o visitas didácticas.
«Tenemos en marcha en Vigo el inglés para todos y así seguiremos, enviando tantos y tantos chicos todos los años», destaca Abel Caballero.
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