El futuro de Peinador, arma arrojadiza en el arranque del curso político en Vigo

Con su futuro cada vez más amenazado, con apenas cuatro rutas garantizadas para el próximo invierno y la competencia al norte y al sur captando nuevas rutas, el aeropuerto de Peinador se pondrá en el centro del debate político en Vigo en el arranque de este nuevo curso político. El primer asalto tendrá lugar este próximo lunes en el pleno del Concello, mientras que el segundo está fijado para el viernes, en la sesión plenaria de la Diputación de Pontevedra.

Este lunes, el PSOE de Vigo llevará por séptima vez en lo que va de año una moción para exigir a la Diputación y a la Xunta que garanticen una implicación económica a partes iguales con el Concello para financiar el aterrizaje de aerolíneas en Peinador. «Necesitamos vuelos en Vigo y deben ser pagados a tercios. PP y BNG siempre dijeron que no, pero en Santiago apoyan y pagan, no quieren que a Vigo le vaya bien», señala el alcalde vigués, Abel Caballero.

Por su parte, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, anunció este sábado una enmienda a la moción socialista, con la que «reclamaremos a Abel Caballero que deje de decir 'no' y que diga 'sí' al Pacto por Peinador junto a Diputación, Xunta y Aena, que se sume a este consenso generalizado». En esa línea, está planteada también una moción del PP provincial para el pleno de la Diputación que se celebrará el próximo viernes.

Para la líder de los populares, «solo podemos alcanzar una solución real si avanzamos juntos», asegurando que «Diputación, Xunta y Aena ya han mostrado su intención de colaborar en reactivar Peinador». En este sentido, está prevista a lo largo del mes de septiembre una reunión entre todas las partes para avanzar en la captación de rutas, pidiendo Sánchez a Caballero que «aparque la crispación» y se siente en la mesa.

Otras mociones

Además de la moción sobre Peinador, el pleno del Concello debatirá también otras tres mociones propuestas por el PSOE, todas ellas dirigidas a reclamar a la Xunta diferentes cuestiones. Por un lado, los socialistas exigen un giro de 180 grados en la gestión de la sanidad, «porque es una calamidad», señala Caballero. Exige reforzar los centros de atención primaria, agilizar las citas, potenciar el PAC y las Urgencias y la dimisión del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

Por otro lado, el PSOE reclamará también la implicación presupuestaria de la administración autonómica en la conservación de los senderos del litoral y la mejora urgente del colegio Josefa Alonso de Matamá, «donde todo es un desastre y hay importantes deficiencias estructurales».

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Las otras dos mociones que se abordarán en el pleno municipal son las planteadas por BNG y PP. Los nacionalistas piden soluciones para la gente que se ve obligada a vivir en la calle por falta de alternativas y los populares demandan la recuperación de la ayuda de 205 euros para las familias con hijos en edad escolar.