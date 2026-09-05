El calor se ceba con Cíes y Ons: cinco urgencias atendidas en menos de media hora en el Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia

Tarde de calor y ajetreo sanitario en el Parque Nacional Marítimo‑Terrestre das Illas Atlánticas. Los servicios de emergencias han tenido que atender cinco urgencias simultáneas relacionadas con las altas temperaturas, cuatro de ellas en Cíes y una en la Illa de Ons.

Entre las 15.00 y las 15.30 horas el personal presente en las islas Cíes tuvo que atender a cuatro personas de forma simultánea en la enfermería insular. Todos ellos presentaban síntomas compatibles con golpes de calor, excepto una turista de Murcia. La mujer de 67 año presentaba un cuadro de problemas cardíacos.

A las 15.30 horas, el helicóptero H3 del 061 aterrizó en la isla con un equipo médico que valoró la situación de estas cuatro personas. A las 16.00 horas se sumó al operativo la Salvamar Mirach de Salvamento Marítimo.

Tras la evaluación médica inicial, tres de los cuatro pacientes fueron dados de alta en el momento. Por su parte, la turista de Murcia tuvo que ser evacuada y trasladada al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo por la sospecha de una posible lesión cardíaca.

Otro atendido en Ons

En la Illa de Ons, una persona tuvo que ser atendida en la playa de Melide. El personal sanitario del Parque Nacional tuvo que poner en marcha el protocolo establecido para atender episodios de golpes de calor para atender al paciente.

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La rápida coordinación de todos los servicios de emergencias implicados —112 Galicia, 012, Salvamento Marítimo, agentes ambientales, personal sanitario del Parque y el equipo del H3 del 061— han sido clave para poder solventarlas.