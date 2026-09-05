Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crisis migratoria en CeutaFinanciación autonómicaOfertas de empleoLa ría de Vigo sigue calentándoseCompraventa de viviendaForo Faro Educa
instagramlinkedin

Turismo

Agosto de éxito para los hoteles de Vigo, al acariciar el lleno total

La ocupación creció en 20 puntos porcentuales respecto al año pasado, con un 40% de visitantes internacionales

Bañistas disfrutando de la playa de Samil el pasado mes de agosto.

Bañistas disfrutando de la playa de Samil el pasado mes de agosto. / Jose Lores

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Pablo Galán

Pablo Galán

Vigo

Los datos que maneja el sector hotelero de Vigo del mes de agosto que acaba de concluir, la temporada alta por excelencia para el sector, dejan un muy buen sabor de boca, al haberse rozado el lleno total durante todo el período. Así lo reflejan los datos que ha trasladado el alcalde vigués, Abel Caballero, cifrando la ocupación en un 91%, lo que supone una subida de más de 20 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025. «Son palabras mayores, estamos delante del mejor agosto turístico que hubo en Vigo desde que hay datos», puso en valor Caballero.

El perfil de los viajeros que eligieron Vigo para disfrutar de sus vacaciones responde principalmente a un turista nacional, aunque los extranjeros supusieron un 41% del total, añadió el regidor. De los españoles, el 9% llegó procedente de otros puntos de Galicia. Entre los foráneos, por su parte, la nacionalidad más frecuente fue la portuguesa, aunque también un notable desembarco de italianos, portugueses y estadounidenses.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
  2. El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
  3. Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
  4. El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
  5. La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
  6. Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
  7. Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona
  8. El aeropuerto de Vigo se abona a los chárter: capta vuelos a Colonia, Marrakech, Praga, Montenegro y Cabo Verde

Agosto de éxito para los hoteles de Vigo, al acariciar el lleno total

Agosto de éxito para los hoteles de Vigo, al acariciar el lleno total

Maletas listas para viajar a Reino Unido e Irlanda: casi 200 alumnos dan el pistoletazo de salida al programa Vigo en Inglés 2026

Vigo agrava su frenazo inmobiliario al hundirse la compraventa un 30%

Vigo agrava su frenazo inmobiliario al hundirse la compraventa un 30%

«Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes

«Cosas que no tienen sentido en Vigo»: la retranca de este creador de contenidos que conquista las redes

El sexto juez para la sección civil de la Audiencia de Vigo se adelanta a enero por el inasumible atasco de 2.800 recursos

El sexto juez para la sección civil de la Audiencia de Vigo se adelanta a enero por el inasumible atasco de 2.800 recursos

De 300 a 600 euros por hijo: las familias de Vigo se aferran a la reutilización para afrontar la vuelta al cole

El comercio local, al «desnudo» por la calle

El comercio local, al «desnudo» por la calle

Candeán recupera su retablo barroco

Tracking Pixel Contents