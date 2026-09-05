Turismo
Agosto de éxito para los hoteles de Vigo, al acariciar el lleno total
La ocupación creció en 20 puntos porcentuales respecto al año pasado, con un 40% de visitantes internacionales
Los datos que maneja el sector hotelero de Vigo del mes de agosto que acaba de concluir, la temporada alta por excelencia para el sector, dejan un muy buen sabor de boca, al haberse rozado el lleno total durante todo el período. Así lo reflejan los datos que ha trasladado el alcalde vigués, Abel Caballero, cifrando la ocupación en un 91%, lo que supone una subida de más de 20 puntos porcentuales respecto a agosto de 2025. «Son palabras mayores, estamos delante del mejor agosto turístico que hubo en Vigo desde que hay datos», puso en valor Caballero.
El perfil de los viajeros que eligieron Vigo para disfrutar de sus vacaciones responde principalmente a un turista nacional, aunque los extranjeros supusieron un 41% del total, añadió el regidor. De los españoles, el 9% llegó procedente de otros puntos de Galicia. Entre los foráneos, por su parte, la nacionalidad más frecuente fue la portuguesa, aunque también un notable desembarco de italianos, portugueses y estadounidenses.
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