De 300 a 600 euros por hijo: las familias de Vigo se aferran a la reutilización para afrontar la vuelta al cole

Septiembre empieza con calculadora en muchas casas de Vigo. Libros de texto, cuadernos, folios, mochilas, ropa, calzado y una lista de material que en algunos centros incorpora ya tabletas y, en casos concretos, hasta una «raqueta de bádminton» o unos patines.

La vuelta al cole deja una factura de alrededor de 300 euros por alumno en un centro público y puede alcanzar los 600 en uno concertado, según las estimaciones que maneja Foanpas y que corroboran familias y comercios de la ciudad.

«En la pública, la media está en 300 euros de gasto», resume Iria Salvande, presidenta de Foanpas. Las cuentas salen rápido. Ella misma pone como ejemplo los 225 euros que llegó a desembolsar por libros, a los que se pueden añadir unos 70 de material.

El golpe es especialmente duro al comienzo de Primaria: en primero y segundo buena parte de los manuales son de escritura y, por tanto, no pueden heredarse. «Solo por una niña que empieza primero de Primaria te puedes ir casi a 250 euros en libros».

La situación cambia a medida que avanzan los cursos. Un alumno de quinto, por ejemplo, tiene más posibilidades de encontrar manuales en los fondos solidarios y reducir sensiblemente la factura. Esa diferencia explica por qué la reutilización se está convirtiendo en una pieza cada vez más importante de la economía familiar de septiembre.

En los concertados, además, la cuenta suma más conceptos. Familias consultadas en Vigo hablan de desembolsos que rondan los 600 euros entre libros, uniforme y material, e incluso de 415 euros únicamente por los manuales de un alumno de Primaria. A la tradicional lista de lápices, carpetas o cuadernos se incorporan además en determinados centros dispositivos electrónicos o material deportivo.

El encarecimiento también se percibe detrás del mostrador. En la papelería La Guía, en Teis, Cristina Martín explica que el material escolar «subió un poco», pero pone el foco sobre los manuales: «Los libros sí están caros».

Sus cálculos vuelven a colocar en torno a los 300 euros el desembolso medio de una familia de la pública.

No todas las compras, además, están hechas todavía.

Algunos colegios entregaron sus listas de material antes de septiembre, mientras otros esperan a que arranquen las clases. Y los propios centros están cambiando el mensaje. «En muchos ya les piden a los padres que reutilicen más, que aprovechen el material que quedó bien del curso anterior, para ahorrar», apunta Martín.

La actividad se acelera estos días: la librería Cativos, también en Teis, llegó a registrar este viernes colas que alcanzaban la calle.

Colas para compras de libros, manuales y material escolar. / Marta G. Brea

Una red para amortiguar septiembre

Frente a esa factura ha ido creciendo una pequeña red de salvavidas. Están los fondos de libros de los propios centros y de las ANPA, los intercambios entre familias y también mercadillos que permiten que un manual tenga dos, tres o más cursos de vida. A ello se suman las distintas ayudas de las administraciones.

La Xunta mantiene para este curso su fondo solidario de libros de texto, dirigido a alumnado de Primaria y ESO en centros sostenidos con fondos públicos y sujeto a criterios de renta, de modo que no todas las familias pueden acceder en las mismas condiciones.

El Concello de Vigo completa ese mapa con sus programas municipales. Para libros y material escolar de niños de 3 a 5 años consigna 135.000 euros; el pasado curso fueron aprobadas 1.570 becas. En conjunto, el presupuesto municipal para becas de comedor, libros y material escolar pasa este curso de 1,8 a 2,3 millones de euros, a los que se suman otros 642.405 euros para el servicio de comedor de Foanpas: cerca de 2,9 millones.

Porque después de los libros llegan las zapatillas, el chándal, la mochila o, en determinados cursos, el ordenador. La cuesta de septiembre sigue ahí. La diferencia es que cada vez más familias intentan subirla con libros que ya tuvieron otro dueño.