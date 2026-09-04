Zona Franca reforzará la capacidad de Stellantis Vigo con una nueva nave en Balaídos

El programa de mejoras e infraestructuras del polígono de Balaídos, en el que Zona Franca invertirá 39,3 millones de euros hasta 2030, incluye la construcción de una nueva nave para Stellantis Vigo con el objetivo de reforzar su capacidad. Esta instalación, bautizada como LCD2, ocupará cerca de 2.000 metros cuadrados anexos a la unidad de Embutición de la factoría automovilística —el taller de prensas— y será la primera nave que se construya en el veterano polígono vigués en diez años. La última de nueva creación había sido la Nave H, destinada a logística y aparcamiento para los miles de trabajadores del centro fabril. El grueso de la inversión se ejecutará el próximo año, coincidiendo con los preparativos de la nueva plataforma y el próximo lanzamiento en Balaídos.

El parque empresarial, la gallina de los huevos de oro del Consorcio, acapara buena parte de la inversión del organismo que pilota David Regades para los próximos años. Solo en mejoras y nuevas infraestructuras se destinarán esos casi 40 millones de euros, la mayoría para allanar la llegada de la conexión del polígono a la línea de Muy Alta Tensión (MAT) de Porriño. La actuación permitirá mejorar la fiabilidad de los procesos tanto de Stellantis como del resto de industrias de Vigo. Se evitarán así los huecos de tensión que provocan averías y pérdidas de producción durante las tormentas y, además, permitirá abaratar la factura eléctrica al pasar de una red de 132 kilovoltios a otra más fiable de 220.

A mayores, Zona Franca reserva otros 25 millones de euros para ampliar el parque hacia Matamá, aliviando las necesidades de espacio de la industria, habilitando suelo para nuevos edificios de oficinas y haciendo más permeable la frontera del polígono con la parroquia. Allí se proyecta también la que será la cuarta mayor zona verde de Vigo, después de Castrelos, O Castro y A Guía.

En este caso concreto, las principales partidas se ejecutarán durante los ejercicios 2029 y 2030, una vez completados el proceso de expropiación y la posterior urbanización de los terrenos.

La primera nave en diez años

Entre medias, Zona Franca levantará la primera nave de nueva construcción en Balaídos en una década, anexa al taller de Embutición y muy próxima a la entrada principal norte del polígono.

La nueva instalación, LCD2, ocupará algo más de 1.700 metros cuadrados y servirá para «complementar la actividad actual que se desarrolla en la nave de prensas existente». Se trata de un espacio pequeño si se compara con la superficie de los talleres de Montaje, Ferraje, Pintura o Embutición, pero supondrá la primera ampliación mediante una nave completamente nueva en diez años.

La anterior, la Nave H, obligó en su momento a aplicar la conocida «ley Vigo» para que tuviese encaje urbanístico, al igual que ocurrió con otros proyectos públicos de la ciudad, como la actual estación de Vialia en Urzáiz.