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El Vintax Market, con ropa, complementos y artesanía, regresa a Vigo el 11 y 12 de septiembre

Se celebra en el centro comercial Plaza Elíptica

El plazo de inscripción para expositores está abierto

Habrá bisutería hecha a mano y artículos de arte

Un ejemplo de la ropa de segunda mano en la edición del Vintax Market celebrada el pasado mes de mayo en el centro comercial Plaza Elíptica, en Vigo.

Un ejemplo de la ropa de segunda mano en la edición del Vintax Market celebrada el pasado mes de mayo en el centro comercial Plaza Elíptica, en Vigo. / Cedida

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Borja Melchor

El centro comercial Plaza Elíptica de Vigo volverá a acoger el Vintax Market, un mercado con ropa de segunda mano y de autor y complementos sostenibles, como bolsos o bisutería hecha a mano, así como artesanía. La quinta edición se celebra el viernes 11 y el sábado 12 de septiembre.

El plazo de inscripción está abierto. Pueden participar artistas, artesanos, diseñadores, vendedores de ropa de segunda mano y todos los creativos que apuesten por moda y accesorios y productos sostenibles (pendientes, collares, anillos, bolsos, ropa, ecobags, velas, ilustraciones, obras de arte, etc.).

Artistas locales

Su intención es dar visibilidad a marcas, artesanos y artistas que apuestan por la reutilización, la fabricación propia, la creatividad y el consumo consciente. El mercado comienza a las 12.00 h ambos días y cierra a las 20.30 h. Se celebra en la planta baja del centro comercial, con acceso directo por la calle Bolivia.

La organización, la misma que da vida al mercado de arte y creatividad Mona, subraya que el Vintax Market es «un espacio dedicado a la moda sostenible y lo hecho a mano para promover el consumo responsable y consciente». Invita a vecinos y visitantes a acudir para conocer el trabajo de los creadores locales.

Cómo anotarse

Para anotarse como expositor, basta con rellenar un formulario al que se accede desde la bío de la cuenta de Instagram del Vintax Market. La organización asegura que esta edición es una gran oportunidad para que los participantes muestren su talento y comprar artículos con alma y responsabilidad.

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Un grupo de niñas, en uno de los mostradores con una artista local del Vintax Market.

Un grupo de niñas, en uno de los mostradores con una artista local del Vintax Market. / Cedida

El logotipo muestra un pantalón del revés con botas, una metáfora visual que refleja la esencia del proyecto y su enfoque en una forma de entender la moda más sostenible y consciente. Fue creado por la ilustradora y diseñadora gráfica Larissa Lyra, una de las organizadoras del evento. Precisamente, el lema del mercado es «Dale la vuelta a la moda».

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