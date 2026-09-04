Vigo inicia el curso en sus nueve escuelas infantiles con 438 plazas y gratuidad total

Las nueve escuelas infantiles municipales de Vigo iniciaron este viernes el curso 2026-2027 con 438 plazas, de las que 397 corresponden al turno de mañana y otras 41 al de tarde. El alcalde, Abel Caballero, visitó con motivo del comienzo de las clases el centro de Navia, en el que el Concello ejecutó durante este año obras de mejora por valor de 39.000 euros.

El regidor puso el acento en la gratuidad completa del servicio para las familias. «Matrícula, educación, comedor, atención educativa y orientación a coste cero. Lo paga todo el Concello», señaló durante su comparecencia.

Las escuelas municipales están situadas en Lavadores, Navia, Praza da Industria, Saiáns, Teis, Tomás Alonso, Casiano Martínez —en Bouzas—, Mestre Goldar y Bembrive. Según los datos facilitados por el Concello de Vigo, su mantenimiento supone un desembolso anual de 2,659 millones de euros para las arcas municipales.

«Es nuestra contribución para que las familias puedan llevar a sus niñas y sus niños a estas escuelas infantiles sin que les cueste un solo céntimo», destacó el alcalde, que aprovechó el inicio del curso para volver a confrontar el modelo municipal con el de la Xunta. «En Vigo esta gratuidad total la paga el Ayuntamiento», recalcó, antes de asegurar que «no es cierto que sea la Xunta la que garantice la gratuidad» en los centros dependientes del Concello.

Caballero recordó además que el Ayuntamiento aporta más de 200.000 euros para dos escuelas infantiles de titularidad autonómica, las situadas en las calles Palencia y Hernán Cortés. En este sentido, anunció que reclamará que en ambos centros se haga visible la participación económica municipal: «Les voy a exigir que allí pongan que el Concello financia también esas escuelas infantiles».

El comienzo de la actividad estará marcado, como es habitual, por el periodo de adaptación de los menores. «Son muy pequeñitos y necesitan una adaptación», explicó Caballero, que destacó la «atención extraordinaria» que, a su juicio, prestan las nueve escuelas municipales.