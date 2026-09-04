Educación
Vigo inicia el curso en sus nueve escuelas infantiles con 438 plazas y gratuidad total
El Concello destina casi 2,66 millones de euros a los centros de enseñanza no obligatoria: matrícula, comedor y atención educativa son gratuitos
Caballero reivindica el esfuerzo municipal frente al modelo de la Xunta
E. O.
Las nueve escuelas infantiles municipales de Vigo iniciaron este viernes el curso 2026-2027 con 438 plazas, de las que 397 corresponden al turno de mañana y otras 41 al de tarde. El alcalde, Abel Caballero, visitó con motivo del comienzo de las clases el centro de Navia, en el que el Concello ejecutó durante este año obras de mejora por valor de 39.000 euros.
El regidor puso el acento en la gratuidad completa del servicio para las familias. «Matrícula, educación, comedor, atención educativa y orientación a coste cero. Lo paga todo el Concello», señaló durante su comparecencia.
Las escuelas municipales están situadas en Lavadores, Navia, Praza da Industria, Saiáns, Teis, Tomás Alonso, Casiano Martínez —en Bouzas—, Mestre Goldar y Bembrive. Según los datos facilitados por el Concello de Vigo, su mantenimiento supone un desembolso anual de 2,659 millones de euros para las arcas municipales.
«Es nuestra contribución para que las familias puedan llevar a sus niñas y sus niños a estas escuelas infantiles sin que les cueste un solo céntimo», destacó el alcalde, que aprovechó el inicio del curso para volver a confrontar el modelo municipal con el de la Xunta. «En Vigo esta gratuidad total la paga el Ayuntamiento», recalcó, antes de asegurar que «no es cierto que sea la Xunta la que garantice la gratuidad» en los centros dependientes del Concello.
Caballero recordó además que el Ayuntamiento aporta más de 200.000 euros para dos escuelas infantiles de titularidad autonómica, las situadas en las calles Palencia y Hernán Cortés. En este sentido, anunció que reclamará que en ambos centros se haga visible la participación económica municipal: «Les voy a exigir que allí pongan que el Concello financia también esas escuelas infantiles».
El comienzo de la actividad estará marcado, como es habitual, por el periodo de adaptación de los menores. «Son muy pequeñitos y necesitan una adaptación», explicó Caballero, que destacó la «atención extraordinaria» que, a su juicio, prestan las nueve escuelas municipales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Una familia lleva a los tribunales el traslado a Ourense de un paciente psiquiátrico ingresado ocho años en Vigo
- Crecen en Vigo las demandas de padres divorciados que van a la vía judicial para liberarse de pagar la pensión a sus hijos
- El joven que emigró desde Colombia, durmió en cajeros y ahora busca una vida mejor en Vigo: «No quería volver a la calle»
- Así queda el cruce de la avenida de Madrid de Vigo tras suprimirse la polémica «turboglorieta»: ojo al nuevo cambio de sentido
- El Concello de Vigo plantea extender el «efecto Halo» al nuevo Navia y conseguir «coser» al fin el barrio con el resto de la ciudad
- La DGT confirma para octubre el cambio que revolucionará el tráfico en Vigo: peatones y conductores no circularán a la vez
- Adiós a la controvertida rotonda de la avenida de Madrid de Vigo: vuelven los semáforos y una sorpresa por desvelar
- Cuatro meses de prisión por construir sin licencia una casita para invitados en Baiona