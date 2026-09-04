El verano deja sin campo al fútbol aficionado de Vigo

Organizar un partido de fútbol aficionado durante las vacaciones de verano se ha convertido en una misión casi imposible en Vigo. Y eso pese al notable despliegue de infraestructuras deportivas de la ciudad, con campos sintéticos en As Travesas, Navia, Samil o la ETEA. Paradójicamente, los meses estivales coinciden con el mayor apagón de instalaciones públicas: algunos recintos echan el cierre y otros no cuentan con personal disponible para atender a los usuarios.

La escasez de alternativas municipales no responde únicamente al parón vacacional. También pesa la prioridad que se concede al fútbol de competición frente al recreativo. Por las mañanas, varias instalaciones permanecen cerradas, mientras que por las tardes buena parte de los horarios disponibles quedan absorbidos por las pretemporadas y sesiones de entrenamiento de los clubes federados, que cada vez arrancan con mayor antelación.

«La única vía para reservar es presencial y no hay opciones»

A la falta de terrenos de juego disponibles se suma el laberinto administrativo. Quienes intentan comprobar si existe algún hueco libre se ven obligados a desplazarse hasta las oficinas del pabellón central de As Travesas, ya que, según denuncian los usuarios, el sistema telemático «no siempre es fiable».

Los aficionados reclaman una modernización del servicio y un sistema de reservas online que evite tener que acudir a la central municipal de deportes para tramitar el alquiler de un campo. Álvaro Caamaño, graduado en Derecho y usuario habitual de estas instalaciones, resume la frustración que genera esta situación: «La única vía para poder reservar los campos es presencial. Eso obliga a desplazarse hasta As Travesas con antelación y, como no podemos consultar previamente la disponibilidad porque la web falla, no sabemos si habrá pista libre hasta que llegamos».

Ante esta situación, explica, las opciones se reducen: «Tenemos que ir a espacios públicos en los que no hace falta reserva o buscar alternativas, porque somos muchos los que queremos jugar».

Jóvenes en un partido de fútbol sala en el pabellón de la UVigo. / Jose Lores

El CUVI, el plan B

Ante la falta de disponibilidad en los campos municipales, para muchos grupos de amigos la alternativa pasa por recurrir a las pistas del Campus Universitario de Vigo (CUVI) o a espacios deportivos de acceso libre. Pero ese plan B introduce nuevos obstáculos, tanto logísticos como económicos, especialmente para los más jóvenes o para quienes tienen que encajar los partidos con sus jornadas laborales.

Ángel Cabral, peluquero vigués, resume el laberinto del fútbol aficionado durante el verano: «En verano cierran ciertos campos municipales. Por las mañanas están cerrados y por las tardes los utilizan los equipos federados para sus pretemporadas. El único remedio que nos queda es subir al CUVI, pero solo abre por las mañanas».

El desplazamiento hasta el campus, alejado del casco urbano, encarece y complica cada partido. «Es bastante complicado subir hasta la Universidad; los buses tardan mucho, dependes de quién tenga coche para repartir los gastos y, al final, es el doble de coste. Los campos municipales deberían estar disponibles para los vigueses que solo queremos hacer deporte en nuestro tiempo libre», lamenta.

Así, cuando los recintos municipales dejan de ser una opción durante el verano, el fútbol aficionado vigués acaba desplazándose al CUVI o refugiándose en las pistas y plazas públicas para poder seguir jugando.

Una solución a medio plazo

El Concello asegura que estudia cómo dar respuesta a esta demanda estival, una presión que, según fuentes municipales, disminuye durante el curso escolar por las obligaciones académicas y laborales de buena parte de los usuarios.

Parte de la solución podría llegar con la reforma de las instalaciones deportivas de Samil, un proyecto ya en marcha tras la aprobación de su licitación por la Xunta de Goberno Local. Con un plazo de ejecución de cuatro meses, el nuevo complejo debería estar plenamente operativo antes del próximo verano.

La intervención en el campo de fútbol de Samil supondrá una inversión de 796.993 euros y contempla una renovación integral de las instalaciones. Las obras incluyen un nuevo terreno de juego de césped artificial de última generación, la renovación del saneamiento y del alumbrado nocturno y la creación de un sistema para reutilizar el agua de lluvia en el riego del césped.

El proyecto incorpora además un nuevo cierre longitudinal para contener las tierras y resolver de manera definitiva el problema de hundimiento del muro hacia el río Lagares. El objetivo es que la modernización de Samil permita ganar capacidad y aliviar, al menos en parte, la escasez de espacios disponibles que los aficionados denuncian cada verano.