Teófilo Llorente y Porta do Sol, entre las zonas que se mejorarán en Vigo en los próximos meses

El ritmo inversor en Vigo no se detiene. La junta de gobierno local sirvió este viernes para aprobar las licitaciones de los proyectos para mejorar la seguridad estructural de la pasarela de Teófilo Llorente entre la plaza y el mirador de A Pedra y el aspecto exterior de los locales municipales de la Porta do Sol en la rúa Elduayen, que supondrán una inversión municipal de casi 300.000 euros.

El proyecto más novedoso es el que tiene que ver con la mejora estructural de la pasarela sobre Teófilo Llorente, con un presupuesto de 85.000 euros y que tiene como principal objetivo retirar el pavimento desgastado y deteriorado para colocar uno nuevo, así como reforzar los pilares y vigas. Los trabajos, una vez se inicien tras el procedimiento de contratación, tendrán un plazo de ejecución de tres meses.

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Por otro lado, el Concello ha tenido que actualizar el presupuesto de la intervención planificada para embellecer el aspecto exterior de los locales municipales en la rúa Elduayen, bajo Abeleira Menéndez. El motivo del incremento del presupuesto, que pasa de 178.000 a 210.000 euros, viene motivado por la declaración como desierto del concurso licitado hace unas semanas. El proyecto persigue que estos espacios «sean acordes a la solemnidad de la Porta do Sol», destaca el alcalde vigués, Abel Caballero. Se instalarán paneles blancos para conseguir una fachada más uniforme, habrá iluminación ornamental y se aprovechará para colocar pantallas que difundirán información municipal.