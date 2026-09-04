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Emergencia en el mar

Una catástrofe en plena ría: Vigo acogerá dos simulacros de contaminación marina con más de 100 efectivos

La Marina Mercante escoge la ciudad olívica para celebrar entre el 29 de septiembre y el 1 de octubre el Ejercicio Nacional de Lucha contra la Contaminación Marina

Un ejercicio del simulacro realizado el pasado año en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria.

Un ejercicio del simulacro realizado el pasado año en el puerto de Las Palmas de Gran Canaria. / Elvira Urquijo A. (EFE)

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Edgar Melchor

Vigo será el escenario de dos simulacros de contaminación marina y un taller de trabajo entre martes el 29 de septiembre y el jueves 1 de octubre. La Dirección General de la Marina Mercante ha escogido la ciudad olívica para desarrollar el Ejercicio Nacional de Lucha contra la Contaminación Marina (Polex 2026).

Más de 100 efectivos participarán en la cita de este año, cuyo objetivo radica en «mejorar, mediante la coordinación» de las diferentes entidades presentes, «la respuesta» en caso de producirse una emergencia en el mar, según indica la propia Marina Mercante a través de una nota de prensa.

El organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible organiza el evento junto con diversas instituciones, como la Autoridad Portuaria de Vigo, el Servizo de Gardacostas de Galicia, la Consellería do Mar, la Dirección General de la Costa y el Mar, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y la Agencia Europea de Seguridad Marítima (Emsa), entre otros.

Vigo toma el relevo, así, de Las Palmas de Gran Canaria, donde se celebró la pasada edición del Ejercicio Nacional de Lucha contra la Contaminación Marina (POLEX).

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«Estaremos mejor preparados para afrontar cualquier catástrofe que pudiera producirse en el mar»

Federico Navarro

— Coordinador nacional de protección del medio marino de la Marina Mercante

«Estamos trabajando de forma intensiva para que este ejercicio nacional se desarrolle como si se tratara de emergencias reales en las que todos los implicados debemos trabajar coordinados, ofreciendo todos nuestros medios y conocimientos. De este modo, estaremos mejor preparados para afrontar cualquier catástrofe que pudiera producirse en el mar», explica el coordinador nacional de protección del medio marino de la Dirección General de la Marina Mercante, Federico Navarro.

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